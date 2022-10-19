中國領事館毆打抗議人士 英國外相：無法接受

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數名旅英港人16日在中國駐曼徹斯特總領事館外抗議，一名男子被拖進總領事館圍毆。（路透社）

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（中央社倫敦/北京19日綜合外電報導）英國外相柯維立今天說，一名抗議民眾遭拖入中國領事館區毆打，令人「無法接受」，英方考慮採取進一行動。中國則稱，已就「不法分子惡意滋擾」，向英國「提出交涉」。

路透社報導，中共20大於16日登場當天，包括現居英國的香港公民在內的30至40人在中國駐曼徹斯特總領事館外和平抗議。根據當天現場影像紀錄，數名人士突然自領事館走出、破壞抗議道具。雙方爆發衝突後，有一名抗議民眾一度遭拖入領事館區毆打，幸獲在現場的員警救出。

英國外交部昨天為此召見中國駐英國臨時代辦楊曉光，要求中方尊重英國法律。

柯維立（James Cleverly）今天表示：「他們在英國土地上做出這種行為，這是完全無法接受的。」他強調，抗議人士當時進行和平而且合法的抗議。

中國今天表示，已就「不法分子惡意滋擾」，向英國「提出交涉」。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會中表示：「我想要強調，由於不法分子惡意滋擾，非法進入中國駐曼徹斯特總領館，導致中方人員受傷，中方館舍安全受到威脅。」

他說：「中國駐外使領館的安寧和尊嚴不容侵犯，希望英方切實履行責任，採取有效措施，加強對中國駐英使領館館舍和人員的保護。」

倫敦和北京關係近幾年來變糟，這是雙方最新一起外交齟齬。

大曼徹斯特地區警方表示，正就這起抗議進行調查。現場畫面可以看到，一名戴著黑色帽子和綁馬尾辮的男性示威者被拖過大門進入領事館區，倒在地上遭到5名男子圍毆踢打。英國警察當時進入領事館範圍內，將他救出館區。

警方聲明指出：「一小群男性從建築內走出，將一名男性拖進領事館區毆打。」警方表示，這名30多歲男性受傷，必須入院治療。

柯維立表示：「我的理解是，大曼徹斯特地區警方將就此展開調查，等我看到調查報告細節，我才會決定可能還需要針對此事再做些什麼。」

自從北京對曾是英國殖民地的香港實施國家安全法以來，英、中關係日益緊張。香港1997年回歸時，中國曾經承諾當地的法律和社會制度將保持50年不變。

英國一直強烈批評中國以港區國安法打壓異議人士；北京則反控倫敦干涉內政、製造麻煩。

英國為近300萬香港居民擴大簽證權利，以及中國作出對英國執政保守黨部分國會議員制裁的決定，導致兩國關係進一步惡化。北京表示，遭制裁國會議員惡意傳播關於新疆侵害人權的「謊言」。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1111019