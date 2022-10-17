旅法中國人行動劇諷習稱帝 怒反共產黨非法政權

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旅法青年團體「自由廣場」16日在巴黎龐畢度中心旁的廣場舉行抗議活動，架起「在法華人喜迎習主席登基」的看板，並演出諷刺行動劇。習近平身著龍袍左擁俄國總統蒲亭，右抱法國總統馬克宏。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年10月17日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎16日專電）中共今天召開20大，中共總書記習近平將邁向第3任期。旅法中國人以行動劇、標語遊街等方式反共產黨獨裁。參與者表示，很多中國人不滿政府，海外擁有更多自由，就須更大聲吶喊。

中國共產黨第20次全國代表大會（20大）16日在北京召開，旅法青年團體「自由廣場」今天在巴黎龐畢度中心旁的廣場舉行抗議活動，架起「在法華人喜迎習主席登基」的看板前演出諷刺行動劇，近百名旅法中國人與法國民眾參與。

「自由廣場」代表蔣不演說時表示，習近平主政後，大力宣揚民族主義和個人崇拜，以維穩之名擴大對社會全面的管控，不僅在新疆、西藏設立集中營消滅少數民族，更將警察社會和集中營模式推廣全國。

他強調，「反對的不僅是習近平的連任，更是寄生在中國這片土地上的整個非法政權」。蔣不告訴中央社，他們想要的不是稍微開明的政策或領導人，而是真正能讓人民選擇政府的民主體制。

行動劇演員分別扮演習近平、政委、警察與醫護人員，由政委和警察為習近平穿上龍袍、戴上冠冕，並與俄羅斯總統「蒲亭」親密問候，甚至獲得法國總統「馬克宏」的祝賀，3人沆瀣一氣，引起台下共鳴，不斷爆出笑聲與掌聲。

行動劇後，許多中國、法國民眾主動上台抒發感想看法，其中不少是中國學子，鼓起勇氣公開表達對中國獨裁政權的不滿與無力感。

蔣不接受中央社專訪時表示，在政治高壓和「變態清零」的政策下，人民本就所剩無幾的權利日漸稀薄。之前上海一名年輕人核酸陰性堅拒非法轉移，在警察威脅三代將受影響時說，「我們是最後一代」，展現深刻絕望與消極抵抗，震撼的悲涼力量在年輕人間擴散。

本名彭立發，網名彭載舟13日在北京張貼反獨裁習近平的抗議標語。蔣不指出，這樣的英勇行為向世界證明，「生活在中國的人民，很多都對政府不滿。他的行為一石激起千層浪，不僅在海外，連在中國各大學都有人響應，中國人是要民主、要自由的」。

中國人喬許告訴中央社，從小父母教育開明，讓他在開放交流的環境中成長，然而那樣的中國已不復存在。且自從父親為了獲得職位加入共產黨後，他們再也無法正常討論。「我感到很痛苦，經常以淚洗面。加上自己同性戀的身份，我覺得已經丟失了國家，甚至不知道自己是誰了」。

留學生方天璇則向記者說，儘管行動很可能無法帶來立即改變，但「有踏出這一步就已非常成功了，年輕人比紀念六四活動更多」。他盼人民挺身怒喊，讓政府知道民怨滔天，「再這樣堵（民意）下去，肯定會爆發」。

抗議活動由幾位平時安居樂業的旅法中國人發起，沒有組織單位。參與者曾先生告訴記者，習近平把自己視為袁世凱，要破壞規矩稱帝，「對中國未來發展遺患無窮，這件事非常重要，人民一定要發聲，讓他不要在人民的對立面」。

另一位參加者楊先生則說，「共產黨一定要倒台，中國實現民主化，要多黨競爭，活動就是希望共產黨聽到人民的呼聲」。（編輯：韋樞）1111017