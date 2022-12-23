假行政服務真監控僑民？中國警察橫行海外5重點看懂

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（中央社網站23日電）中國在全球50多國廣設警察局，異議人士、僑民成監視目標，有人甚至遭到電話騷擾、跟蹤。一般來說，一國的警察不得在其他國家執法，中國警方為何能滲入海外民間社會？他們做了什麼？各國政府有何回應？中央社整理5大重點帶你看懂。

海外異議人士、台灣機構都成目標

中國異議人士王靖渝在荷蘭遭到自稱中國警察追捕，不斷接獲電話騷擾，勸她多為家人著想，趕快返回中國解決問題。

香港異議人士鄭文傑日前在CNN節目上透露，2019年他逃離香港在英國定居後，一直收到恐嚇信表明中國警方正在找他，甚至有人在微信上出價1萬2000美金詢問他的地址。

法國台灣華語文學習中心書硯學校也疑似遭到監控，該校網站多次被駭，校長表示，檢查時發現木馬程式中有簡體字。

近來中國海外「警察」監視當地僑民、異議份子事件頻傳，但旅法異議人士告訴中央社，北京長期暗地騷擾、施壓，從不需要任何機構，如今太肆無忌憚才遭揭發。

保護衛士的報告揭露了什麼？

今年9月，總部位於西班牙的人權組織「保護衛士」發布「海外110」報告，揭露中國在世界各地設立以「服務站」為名義的海外警察局，其中近半數在歐洲。這些服務站宣稱是要提供當地中國公民更新駕照等行政服務，並與當地警方合作，協助解決中國公民在當地遇到的問題。

報告指出，中國推動海外服務站原因之一是為了打擊跨國電信犯罪，並設定9個禁止中國民眾居住與旅遊的「九禁國」，在這些地方大力規勸罪犯返國受審。然而，報告也揭露，多數海外服務站並不設在這些九禁國，而是西方民主國家。

除此之外，被「勸返」的人並非都是罪犯，相反的，任何僑民都可能成為目標。報告指出，一位中國員警曾公開表示，他們根本沒有證據指認那些被勸返的人犯了什麼罪。

中國海外警察局由4個中國公安機構管理，散布全球53個國家，超過100個駐點。以國家來看，義大利是設點最多的國家，高達11個點，分布在米蘭、羅馬、威尼斯等城市。

中國為何能在其他國家設警察局？

據CNN報導，中國以幫助海外華人、中國觀光客為由，與歐洲和非洲多個國家達成的雙邊安全協議，藉此在全球廣設警察局。

2015年義大利與中國簽訂聯合巡邏的合作備忘錄，並在2016年試行。當時義大利警方表示，這個合作項目從問路到舉報犯罪，各方面幫助中國遊客與在義大利的華人社區。

此後，兩國簽訂更多雙邊協議，將聯合巡邏的模式拓展到那不勒斯、米蘭等城市，更甚至在華人社區建立監視系統。報告指出，這些合作似乎促成後來中國在義大利設立「警察局」。

類似情況也發生在克羅埃西亞與塞爾維亞等與中國簽署一帶一路協議的歐洲國家。路透社2019年報導，一帶一路為塞爾維亞帶來許多中國工人，另外還有數以千計的中國遊客前往觀光，當局因此向中國尋求警力支援。

有些地方的海外警察局被包裝僑務團體中。美國之音報導，位在紐約的中國海外警察局設於當地的長樂公會，今年5月出現稅務問題，服務似已停擺，但在此之前有受理海外報警服務。

中國的回應

海外警察局被揭發後，中國外交部發言人趙立堅回應，海外服務站不是警察站或警察服務中心，他們從事的活動是協助當地有需要的中國公民線上辦理中國駕駛證期滿換證體檢服務。

西班牙郵報（Le Correo）曾報導一名涉嫌在中國犯案的男子，在西班牙遭海外警察「勸導」後自首。當時受訪的中國外交官表示，歐洲不願意向中國引渡，他不認為對罪犯施加壓力使其回國受審有什麼問題，並聲稱中國只使用合法手段。

各國展開反制

海外警察局作為引起多國關注，美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）表示，他對中國政府在美國城市設立未經授權的「警察局」，並可能進行具影響力的行動深感擔憂。他說：「這種行為令人無法接受。這侵犯了主權，並規避標準的司法和執法合作程序。」

加拿大皇家騎警10月曾表示，他們正在調查與所謂「警察局」有關的犯罪活動報告，並稱有中國僑民遭到騷擾。加拿大當局也多次召見中國駐渥太華大使表達憂慮。

荷蘭、德國、法國、日本、韓國等也都表明要針對海外警察進行調查。

被保護衛士點名尚未有所行動的義大利也在12月20日宣布展開調查，內政部長皮安特多西表示，目前已啟動調查程序，不排除制裁這種非法行為。（編輯：林傑立）1111223