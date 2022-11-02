國際調查中國海外警察站 紐約「海外110」停擺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）荷蘭及加拿大等國家正調查中國在當地私設立海外警察局，而在紐約的中國警察服務站曾被宣揚為「海外110」，但風聲鶴唳之際，這個服務站似乎已經停擺，人員不見蹤影，聯絡電話也被切斷。

總部位於西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）近日報告，中國在21國設置54個「警僑事務海外服務站」，大部分在歐洲，包括英國、愛爾蘭、荷蘭、西班牙、義大利及蘇格蘭等，意圖騷擾中國僑民及異議人士；加拿大表示已對此事展開調查，愛爾蘭及荷蘭皆勒令關閉。

荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）推文指出，設立警察機構「沒有徵得荷蘭方面許可」，外交部「已告知（中國）大使，這些機構須立即關閉」，且荷蘭且正在調查其活動。

據「美國之音」報導，無獨有偶，美國紐約也有中國警察服務站，而且得到中國官方海外媒體的大力宣傳，被稱為「海外110」。

不過，10月31日，主持這個「福州警僑事務美國站」的紐約長樂公會一名會友表示服務站「現在已經沒有了，取消了」。服務站似乎已經停擺，相關人員不見蹤影，聯絡電話也被切斷。

10月8日，紐約郵報（New York Post）報導，這個組織於2013年在紐約成立，3年後以130萬美元購買了東百老匯路107號的樓層，即現在長樂公會會址，服務站就設在公所內。但今年5月，美國國稅局因長樂公會連續3年未申報稅務取消了其非營利組織的免稅地位。

長樂公會一位不願透露姓名的資深會員告訴美國之音，最近公會董事會成員都很緊張，因為美國聯邦政府有關機構正調查那些為會所購置房產捐款的會員。

這名匿名會員說，公會捐款名單上有近300名個人和數十個團體，寫明每個人的捐款數額，最高為9萬美元（約新台幣290萬元），最低為5000美元，「主席、副主席，按級別，董事會人人都要捐」，但現在這份名單很可能成了聯邦相關機構調查偷稅、漏稅的證據。

他說，「你捐了2萬塊錢，結果報稅表上只報了幾千塊錢收入，你怎麼解釋啊？」 現在他們很緊張，都雞飛狗跳了。

中國官方的海外媒體「僑報」曾報導，福州警僑事務美國站是免費為旅美福州僑胞提供包括戶籍、出入境、身份證期滿換證的委託書等服務事項。

但福州市公安局還在服務站開通「海外福州籍華僑華人報警求助服務」，能以電話、微信、郵件報警，更被宣傳是為「海外110」的報警服務。

一位劉姓僑領說，他們可能也會有一點「副業」，什麼都可以報警嘛，從事賣國行動也要報啊，110報警消息一定很多。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

獨立法律人士虞平對美國之音說，這很大程度上違反一個國家的主權原則，換駕照也是國家主權行為，應該透過領事館來辦理。別說美國要到中國去設立這類服務站中國政府不會允許，即便像法律程序方面的合作，中國都不允許。

「紐約郵報」指出，設在長樂公會的中國警察服務站，表面上是為了幫助中國公民更新政府頒發的身份證和駕駛執照，但根據最近一份報告，這些服務站有著更邪惡的目的，例如為中國共產黨監視僑民。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1111102