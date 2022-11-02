英國調查中國祕密「警察局」 嚴防行跨國鎮壓之實

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（中央社倫敦2日綜合外電報導）媒體報導，中國在英國設置3個未經申報的「警察局」，英國警方正就此展開調查，倫敦當局也將採取行動防範北京藉此行「跨國鎮壓」之實。

美國政治新聞機構Politico指出，據悉中國政府已在英國設置3個未經申報的「警察局」，其中兩個分別在倫敦亨頓（Hendon）和克洛伊頓（Croydon）、一個在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow），藉以對政治異議人士進行騷擾。據報北京也在包括愛爾蘭和荷蘭在內的其他歐洲國家設置類似單位。

安全事務國務大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）昨天對國會下議院（The House of Common）表示，這類活動「必須停止」，強調任何外國政府試圖在英國領土上運作安全機構的行徑「不可接受」。

他說：「英國存在未經申報警察局的報導當然令人極其擔憂，會嚴肅看待。在英國土地上運作的外國都必須遵守英國法律。非法遣返任何個人的企圖不會予以容忍。」

中國官員沒有否認這種場所的存在，但強調純粹藉以對中國公民提供官僚系統上的服務，不涉及警察行動。

倫敦兩個這種所謂「警察局」其中之一登記為房地產仲介商，格拉斯哥那一處則是家中國餐廳。

圖根哈特表示，下議院審議中的「國家安全法案」（National Security Bill）將會強化英國政府因應「與外國政權有關的跨國鎮壓、威逼、騷擾或恫嚇」的權力。

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「無庸置疑我們可以，也必須做更多。因此我已經責成官員加強有關工作，確保我們有堅實的作法處理跨國鎮壓。我已經要求內政部把檢討因應跨國鎮壓的作法當作緊急事項來處理。」

總部設在西班牙的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）公布「海外110—不受控的中國跨國犯罪打擊」（110 Overseas-Chinese Transnational Policing Gone Wild）報告稱，中國警方自從2018年起已經在5大洲的「數十個國家」營運警僑事務「海外服務站」。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1111102