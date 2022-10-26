掛羊頭賣狗肉中國服務站遭控騷擾 荷蘭展開調查

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媒體報導，中國政府在荷蘭設立非正式的「警察局」，騷擾中國異議人士。（圖取自RTL新聞網頁rtlnieuws.nl）

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（中央社海牙26日綜合外電報導）媒體報導，中國政府在荷蘭設立至少兩個沒有申報的非正式「警察局」，藉此對中國的異議人士進行騷擾。荷蘭外交部今天表示，正就報導內容展開調查。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，荷蘭媒體找到證據，證實這種對外宣稱處理僑務的「警僑事務海外服務站」成為中國政府打手，試圖讓在歐洲的中國異議分子噤聲。

荷蘭外交部發言人指出，這種非正式「警察局」為非法設立。

中國大使館表示，不知道有這種機構存在。

總部設在西班牙的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）公布「海外110—中國跨國警務失控」（110 Overseas-Chinese Transnational Policing Gone Wild）報告，引發相關調查。

據「保護衛士」，中國兩個省公安局已在5大洲的21國設置54個「警僑事務海外服務站」，大部分在歐洲，包括其中9個在西班牙、4個在義大利。而在英國，「保護衛士」在倫敦發現兩個、蘇格蘭的格拉斯哥（Glasgow）發現一個。

表面上，設置這種單位是為了因應跨國犯罪並履行行政職責，諸如更換中國駕照等。然而「保護衛士」表示，它們其實肩負「勸導任務」，目的在強迫涉嫌發表不利中國政權言論者回國。

荷蘭媒體RTL新聞（RTL News）和新聞調查平台「跟隨金錢」（Follow the Money）報導，中國異議人士王靖渝在荷蘭遭到中國警方追捕。

王靖渝告訴荷蘭記者，他今年稍早曾接獲電話，對方自稱任職於這種警僑事務海外服務站，並且敦促他返回中國「解決我的問題，為我的父母著想」。從那個時候起，他說自己經歷一場系統性騷擾與恐嚇，而他認為這是由中國政府特務一手策劃。

中國大使館向RTL表示，對於此類「警察局」的存在並不知情。

荷蘭外交部發言人表示，在荷蘭，這種警僑事務海外服務站的存在屬非法，將會「調查它們在當地作為，並且採取適當行動」。

「保護衛士」指出，中國警務戰術「大有問題」，因為他們没有堅實的犯罪證據，也没有遵守地主國的正當程序，就鎖定嫌疑人，主要手法是威逼脅迫逃亡者的家人「勸服」他們回家。

中國全國人大常委會9月2日表決通過「反電信網絡詐騙法」，將於12月1日起施行，其中提到將推進國際執法司法合作，並明文規定可追究境外詐騙損害民眾權益的責任。

理論上，這項新立法結合外國領土上的中國警察單位，將使得異議分子無處藏身。

現在，荷蘭政府將面臨雙重壓力，一方面是如何確保已經獲得庇護的中國異議人士能夠得到保護，同時也要確保如何在荷蘭維護荷蘭法律。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1111026