人權團體：中國海外設百所警察局威脅異議人士噤聲 義大利最多

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人權組織「保護衛士」報告指出，中國在全球廣設上百所所謂的「警察局」，其中以義大利境內最多。圖為2018年中國與義大利警察在杭州啟動聯合巡邏。（中新社）

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（中央社馬德里5日綜合外電報導）總部位於西班牙馬德里的人權組織「保護衛士」報告指出，中國在全球廣設上百所所謂的「警察局」，其中以義大利境內最多。

「保護衛士」（Safeguard Defenders）9月揭露中國政府在世界各地設立54所此類警察局，多數在歐洲。歐洲新聞網站Politico.eu今天報導，「保護衛士」後來又發現48處據點，其中11處在義大利，其他則分布在克羅埃西亞、塞爾維亞與羅馬尼亞等國家。

這份報告也指出，義大利政府早在2016年就與中國中央政府合作，直接促成這些警局的建立。

報告表示：「2015年公安部與義大利政府就聯合警察巡邏達成的雙邊協議，似乎直接促成後來2016年（溫州警方）和2018年（青田警方）在米蘭建立歐洲『試點』站。」

根據義大利國家統計局（Istat）2021年的數據，義大利有33萬中國公民。羅馬、米蘭、波爾察諾（Bolzano）、威尼斯、佛羅倫斯、普拉托（Prato）和西西里島都設有「服務站」。普拉托是佛羅倫斯附近一個小鎮，是義大利人均中國移民人數最多的地方。

「保護衛士」當時表示，這些所謂的海外服務站名義上為中國公民提供更新駕駛執照等行政服務，但也一直積極從事「秘密和非法的警務行動」，例如試圖讓居住歐洲的中國異議人士噤聲。

除了已經曝光的西班牙和塞爾維亞行動外，位於巴黎的溫州服務站至少進行過一次「勸返」行動。「保護衛士」在新報告中表示，這「與中國當局聲稱這些服務站僅提供『行政服務』的說法相矛盾」。

德國、荷蘭和加拿大等一些國家已經開始研究這個問題並展開調查，義大利則是截至目前調查意願最低的國家之一。

報告指出：「迄今為止，儘管在境內擁有最多聯絡點，義大利政府仍是極少數尚未公開宣布要調查中國警僑事務海外服務站或宣告其違法行為的歐洲國家之一。」（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1111206