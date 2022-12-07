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中國海外廣設警察局 美誓言對抗跨國壓迫手段

2022/12/7 07:08（12/7 08:50 更新）
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（中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電）媒體報導指出，中國在全球廣設100多個「警察局」，監視或騷擾流亡公民。美國國務院今天表示，美國持續關切中國跨國壓迫手段，未來會努力對抗類似作為，不論是哪個政府所為。

美國有線電視新聞網（CNN）4日獨家報導指出，中國利用與歐洲和非洲國家達成的雙邊安全協議，在全球廣設100多個所謂的海外「警察局」，包括在美國紐約和洛杉磯 ，以監視、騷擾並在某些情況下遣返流亡的中國公民。

CNN引述總部位於西班牙馬德里的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）舉例指出，中國海外警察局臥底特工曾在巴黎郊區脅迫一名中國公民返國，先前也另有兩名中國流亡人士分別在塞爾維亞、西班牙被強行遣返。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在媒體例行簡報會被問及此事時表示，這不是美國特有現象，世界各地都有這情況，但美國非常嚴肅看待此問題，會持續關切中國跨國壓迫手段。

普萊斯說，相關報導指中國官員把手伸到海外，在世界各地騷擾、監控並威脅人民，包括讓在美國批評北京當局的人士噤聲，但這其實是老問題，不是只有中國這麼做，美國過去就曾批評其他政府有類似作為。

但他強調，不論來源為何，美國未來會努力對抗類似行徑。（編輯：周永捷）1111207

#中國
#海外警察局
#美國
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