人權組織籲歐盟各國暫停與中國警察合作及引渡條約

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（中央社記者田習如布魯塞爾9日專電）揭發中國在逾百國家設置警察站、脅迫異議人士的人權團體「保護衛士」8日指出，歐盟國家與中國的雙邊引渡條約或警察合作協議，已成中國在海外非法執行警察權的掩護，呼籲全面暫停這類協議。

歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）8日邀請總部位於西班牙馬德里的人權調查組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）報告中國在歐盟及全球設置警察站的影響和因應建議。

該組織代表哈斯（Laura Harth）指出，2014年以來中國在超過120個國家共有約1萬1000件海外警察行動，其中每年約只有1%至7%是透過合法國際管道執行。「保護衛士」在9月首度發表報告揭露中國海外警察站涉及騷擾、脅迫異議人士返國受審等情況後，這類行動並未停止，可見問題的嚴重性。

哈斯表示，全球多邊機制例如國際刑警組織（INTERPOL）遭中國濫用，而歐盟許多國家與中國和香港有雙邊協議例如引渡條約，以及義大利、克羅埃西亞與中國簽有警察合作協議，成為中國將海外非法行為合法化的工具。但有些國家並未警覺，如義大利甚至被中國政府當作最成功的示範。

哈斯建議歐盟應全面暫停與中國和香港的這類司法雙邊協議，並調查所有中國在歐盟境內的警察行動。

許多歐洲議會的議員發言表示震驚，「這些事在我們的領土上發生」、「完全無法接受」、「中國在嘲笑我們」，也有人擔心中、俄等極權政府「正用許多有想像力的手段」在歐盟境內迫害人權。

哈斯指出，自9月該組織報告公開以來，已有14個國家展開調查或關閉中國在境內的非法警察站，包括歐盟的荷蘭、西班牙、葡萄牙、愛爾蘭、德國、捷克，還有6日終於發表聲明關切此事的義大利政府。她也對法國政府尚無積極回應表示驚訝。

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有鑑於中國海外警察行動的規模龐大和方式複雜，哈斯坦言目前還沒有國家想到有效方法防範未來，她認為各國政府需要合作，包括形成一套反制工具包，但也直言「歐盟國家對於中國事務經常立場分岐」。

此外，哈斯說，中國在海外政治活動甚至可能影響人權的行為，也會透過「統一陣線」（United Front）等僑民組織進行，「海外警察站只是冰山一角」。（編輯：高照芬）1111209