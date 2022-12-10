德證實境內至少有兩座中國警局 遭控騷擾異議人士
2022/12/10 17:04（12/10 17:15 更新）
德國當局證實境內至少有兩座中國設立的「警察局」，批評人士指出，這些服務站的功能就是騷擾異議人士。圖為上海市公安。（示意圖／中央社檔案照片）
（中央社柏林9日綜合外電報導）德國當局證實境內至少有兩座中國設立的「警察局」，這使中國在海外設置的這種「警僑事務海外服務站」再次令人擔心。批評人士指出，這些服務站的功能就是騷擾異議人士。
法新社報導，德國內政部指出，德境這些機構沒有固定處所，由個別海外華人負責管理。
德國內政部昨天在國會答詢說，「中國當局（在德國境內）並無行政權」；並說，「德國政府已就此事與中國大使館接觸中」。
總部設在西班牙的非政府組織「保護衛士」今年稍早指出，中國已在全球設立54座海外警察局，有時用以對付批評中國共產黨的人士。
德國聯邦議院議員科塔爾（Joana Cotar）的質詢導致此一情況揭露，她說，政府在面對質詢才透露詳情而且「乾脆接受」這些機構存在，「根本就是醜聞」。
科塔爾說：「如果政府依法行事，那麼無論這些機構看起來像什麼，都將立即強制解散。」
國際間對這些中國海外警局的關切與日俱增，昨天捷克外長表示，中國已關閉設在布拉格（Prague）的兩個同類機構。
荷蘭當局10月間表示，正針對報導指境內至少有兩個此類機構用以騷擾異議人士，進行調查。同時中國駐加拿大大使本月稍早也被加國當局召見，回答有關中國在多倫多（Toronto）地區設立海外警局的報導。
中國先前否認在他國境內執行警務，並稱其海外「服務站」是要協助中國公民辦理換駕照等事務。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1111210
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