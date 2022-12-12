涉海外警察局 加國警方調查溫哥華溫州同鄉總會

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溫哥華溫州同鄉總會會所雖緊鄰著列治文市熱鬧商圈的道路旁，但正門卻隱身在社區的安靜巷弄中。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年12月12日

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（中央社記者程愛芬溫哥華11日專電）總部位於西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）上週公布最新報告，中國在溫哥華設有「海外警察局」，並由溫州當局運營。加拿大皇家騎警周末立刻赴溫州同鄉總會所和附近社區進行調查。

加拿大環球新聞（Global News）報道，皇家騎警綜合國家安全執法隊，周六在卑詩省列治文市（City of Richmond）的溫州同鄉總會會所及周邊社區調查問話。至少有6名警官參與這次調查。

警方拒絕就此調查發表評論，但有一位住在此社區的居民表示，警方詢問他是否看到有人穿著中國警察制服出現，或是否曾目睹可疑的活動。

記者4日親訪溫州同鄉總會，大門深鎖無人應門。一名住在附近的華裔居民對中央社表示：「可能是我回來得比較晚，所以不清楚警方有沒有找上門。」

這位居民只願透露自己姓吳，10幾年前從中國移民到加拿大。但他對警方調查溫州同鄉總會感到驚訝，他說：「同鄉會的人挺好的啊，常常舉辦一些社區活動，不可能涉及什麼犯罪行為吧！」

溫州同鄉總會於2001年註冊，會所位於加拿大華人居住密度最高的城市─列治文市，會所雖緊鄰著熱鬧商圈的道路旁，但正門卻隱身在社區的安靜巷弄中，如果不是熟門熟路的人，需要費一點心思才找得到。

環球新聞報導，溫州同鄉總會內一名負責人華微素（Hua Wei Su，音譯）透過電話證實警方的確到過他們會所，令他感到驚訝。他說：「警方是來過，並問了一些問題。」

中國政府干預和影響加拿大的事件層出不窮，一名了解這項調查的消息人士說，皇家騎警正積極調查中。有加拿大民眾曾向警方反映遭到中國公安人員的威脅恐嚇。

「保護衛士」組織（Safeguard Defenders）陸續公布 2份報告，披露中國在全球各地設立了至少102個「海外警察局」，其中有3個位於大多倫多地區，由福州當局運營，1個在溫哥華則由溫州當局運營，還有一個地點不明，僅知由南通當局管轄。

中國政府強調這些服務據點內的義工人員，是協助僑民辦理更換證件時需要的視力和聽力檢查。

溫州同鄉總會和中國官方關係緊密。溫州同鄉總會的前會長、現任名譽會長滕達曾擔任中共政協委員；另一名前會長、現任名譽會長潘妙飛曾應中共國務院僑辦邀請訪華。

加拿大環球郵報曾報導，2016年溫州人潘妙飛在他位於西溫哥華的豪宅舉行私人聚會，接待加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。當時為與杜魯道見面，許多華人富商願意支付1500加幣（約新台幣3萬3713元） 購買餐會門票。（編輯：韋樞）1111212