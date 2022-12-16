人權團體：歐盟國須採更多行動 應對中國海外警局

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（中央社羅馬15日綜合外電報導）揭露中國在海外秘設警察局的人權團體「保護衛士」（Safeguard Defenders）今天表示，歐洲聯盟各國對中國在其境內設立大量這類「服務站」，並未採取一致對付的立場。

路透社報導，總部設在西班牙的「保護衛士」專注於亞洲人權問題，自9月以來提出了兩項報告指出，中國當局已在53個國家設立了102座海外警察局，其中11座設在義大利，為數量最多的國家。

中國當局將這些設施描述成志工經營的服務站，協助海外中國公民更新文件，並提供在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐期間中斷的其他服務。

「保護衛士」指出，加拿大、美國與荷蘭等國政府針對該團體所提報告採取了調查行動，但歐盟各國並未採取一致行動。

「保護衛士」活動主任哈特（Laura Harth）表示：「我們並未發現任何跡象顯示，歐盟各國政府有協調（彼此行動）的意願。我們認為，這是一大遺憾，是個嚴重錯誤。」

哈特在義大利羅馬召開記者會表示，「保護衛士」的工作是依據中國媒體刊登及來自政府的公開資料。她說：「我們的一切發現是依據網路上可看到的資料。」

「保護衛士」認為，中國海外警察局是其當局迫使某些海外公民返國以面對犯罪起訴的對外延伸行動，這種操作違法，而且很可能會針對異議人士。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1111216