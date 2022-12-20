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日媒：中國警察當局疑在日設置兩據點

2022/12/20 14:57（12/20 15:20 更新）
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日本讀賣新聞報導，日本外務省等單位表示，中國警察當局可能在日本境內設置兩處活動據點。圖為上海市公安。（示意圖／中央社檔案照片）
日本讀賣新聞報導，日本外務省等單位表示，中國警察當局可能在日本境內設置兩處活動據點。圖為上海市公安。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社東京20日綜合外電報導）日本讀賣新聞報導，日本外務省等單位12月19日在自民黨外交部會等聯席會議上表示，基於西班牙非政府組織（NGO）公布的報告書，中國警察當局可能在日本境內設置兩處活動據點。

外務省等單位表示，報告書中所示的中國警察當局兩處據點，分別是中國福建省福州市公安局在東京都內開設，及江蘇省南通市公安局在未知地點設置。

自民黨保守派議員組成的「日本尊嚴與國家利益保護會」，昨天也在國會針對中國警察當局設置活動地點，舉行聽取專家等人意見的會議。

日本外務省已透過外交管道向中國表達「假如有進行侵害我國主權般的活動，日本政府絕對不會容許」的態度。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1111220

#中國
#日本
#中國警察
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