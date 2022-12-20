中國設海外警察局 傳韓國政府展開調查

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（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）中國政府在海外多國設置的警察組織曝光。韓國媒體報導，當局動員軍警及外交部等部會調查國內實況，若真發現中國政府在韓國非法設立警察局，可能對兩國關係造成相當影響。

總部設在西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）今年9月揭露中國政府在歐洲等21國設置54個海外警察局，至11月更新數字，全球共設有至少102處這種警察局，遍布韓國、日本等53國。

韓國媒體以「中國秘密警察局」稱呼中國政府在海外設置的這些警察局。韓國聯合新聞通訊社報導，韓國政府已動員軍警的反間諜措施，以及外交部等所有相關部會著手調查，若結果顯示韓國境內確實設有中國海外警局，可能因侵犯主權、妨害司法等疑慮對韓中關係造成影響。

韓國外交部及警方向中央社記者表示不針對相關報導置評。

根據保護衛士公布報告，中國在海外各地設置海外警局，以蒐集逃往海外中國異議人士資料，主要設於歐洲18國，又以義大利11處最多；亞洲共計12國，包括韓國、日本、越南等。

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中國當局聲稱，這些機構是因在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情情況下，向海外中國人提供更新駕照、當地住宅登記等服務，符合國際規範。不過，從報告調查結果來看，這些海外警局設置時間明顯早於疫情爆發，其中韓國據點據稱是在2016年2月起設置。

這項報告曝光後引發各國政府關注，韓國國民日報報導，荷蘭、愛爾蘭等國已下令關閉這類設施；德國、加拿大也著手調查。根據日本讀賣新聞，日本外務省向中國政府表示，不會容忍任何侵犯日本主權行為。（編輯：陳惠珍）1111220