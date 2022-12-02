中國涉在海外設「警察局」 加拿大召見中國大使

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（中央社渥太華1日綜合外電報導）加拿大官員告訴國會議員，當局已經召見中國駐渥太華大使，針對他們獲報中國在多倫多地區設立相當於流氓「警察局」，騷擾在加拿大的中國僑民做出解釋。

法新社報導，加拿大高階外交官員厄普（Weldon Epp）在加拿大國會的加中關係特別委員會中表示，對總部設在西班牙的人權組織 「保護衛士」（Safeguard Defenders）近期公布的資訊感到擔憂，因為這份報告顯示中國在全球設立超過50個警僑事務海外服務站，當中有3個在多倫多。

當被問到加拿大聯邦警察正在調查這些警察局的問題時，厄普說：「我們有過幾次接觸，我們找了大使不少次，也表達了我們深切的擔憂。」

中國否認他們在外國領土展開警務行動的指控，並稱分別位於一處民宅、一個單層的商用建築、一家便利商店中的3處地點，設立目的只是為了提供海外中國人駕照更新等服務。

厄普說：「加拿大政府已正式要求中國政府考慮到在加拿大境內所有不符合維也納公約（Vienna Convention）的活動，並確保停止這些活動。」

根據維也納公約，領事和行政服務應由大使館和領事館提供。

厄普表示，加拿大正考慮「根據他們的反應，就我們如何推進這項工作做進一步決定」。

加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police, RCMP）10月曾表示，他們正在調查與所謂「警察局」有關的犯罪活動報告，並稱有中國僑民遭到騷擾。

加拿大皇家騎警補充說：「加拿大皇家騎警非常重視生活在加拿大的人民安全受威脅情事，並清楚外國可能會試圖恐嚇或傷害加拿大境內的群體或個人。」

根據「保護衛士」，中國特工會向某些中國公民施壓，要他們返回中國接受刑事指控。

「保護衛士」9月的一份報告中表示，這些「警察局」存在的目的，遠比北京當局承認的「更陰險且完全非法」，包括跟蹤和追捕目標。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1111202