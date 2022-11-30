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中國涉廣泛干預加拿大事務 聯邦警察正積極調查

2022/11/30 09:54（11/30 10:12 更新）
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加拿大聯邦警察正在調查中國對加拿大事務的廣泛干預。（圖取自Pixabay圖庫）
加拿大聯邦警察正在調查中國對加拿大事務的廣泛干預。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社渥太華29日綜合外電報導）加拿大警察首長致函國會委員會說，加拿大聯邦警察正在調查中國對加拿大事務的廣泛干預，其中包括「民主程序」在內，但未詳述相關指控。

加拿大程序及內政事務常務委員會（Standing Committee on Procedure and House Affairs）正在調查外國對加拿大選舉的可能干預。

法新社今天取得這封由加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police，RCMP）總監路基（Brenda Lucki）寄給委員會的信函。

路基在信中指出，有報導指北京曾資助1個候選人「地下網絡」，而「當時並未發現任何證據」證明2019年聯邦選舉存在干預情事。

但她表示：「加拿大皇家騎警可以證實，目前確實正對廣泛的外國干預行動展開調查。」

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在下議院指出，國內「情報機構已多次強調，外國勢力正持續干預加拿大事務」。

然而，杜魯道說：「加拿大人民可以放心，我國選舉公正性未受影響」。

杜魯道本月稍早在20國集團（G20）峰會上，向中國國家主席習近平指控中國從事干預，卻遭習近平訓斥，相關影片後來流傳至媒體。

加拿大公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）今天向記者說話時，不願對加拿大皇家騎警的特定調查置評，僅表示：「我們非常認真看待關於外國干預的指控。」

此外，加拿大聯邦警察本月稍早依從事間諜活動等罪嫌，逮捕魁北克水電公司（Hydro-Quebec）一名前電動車電池研究人員；被控將商業機密傳給中國的這名男子昨天獲准保釋。

35歲的王岳勝（Yuesheng Wang，譯音）據稱利用他在魁北克水電公司（Hydro-Quebec）的職位替中國一所大學從事研究，並在魁北克水電公司不知情且未批准的情況下，使用公司資訊發表「與這個外國行為者有關」的學術論文並申請專利。

加拿大皇家騎警表示，正在調查中國在多倫多（Toronto）設置非法警察局以在中國境外執行警務之事，中國對此反駁「完全錯誤」。

加拿大皇家騎警也正在調查溫尼伯（Winnipeg）的加拿大最高安全傳染病實驗室有2名科學家，疑似將智慧財產轉至中國一事。

邱香果（Xiangguo Qiu）與她丈夫程克定（Keding Cheng）2021年1月遭加拿大國家微生物學實驗室（National Microbiology Laboratory）解雇後，據報已定居中國。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1111130

#中國
#加拿大
#杜魯道
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