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加拿大印太戰略5年投入530億 應對中國破壞性風險

2022/11/28 11:12（11/28 11:30 更新）
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（中央社渥太華27日綜合外電報導）加拿大今天公布針對印太地區的新經濟和外交戰略，預定未來5年撥款23億加元（約新台幣530億元），用以緩解具「破壞性」的中國帶來的風險。

法新社報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）政府將其戰略奠基在5大方面：促進和平與安全，特別是派遣軍艦到亞太地區；促進貿易和投資；促進「女權主義國際援助」；資助可永續基礎設施；並提高外交能見度。

路透社報導，概述這項戰略的文件指出，加拿大將加強在亞太地區的海軍部署，「增加軍事參與和情報能力，以此作為減輕脅迫行為和對地區安全威脅的手段」。

加拿大國防部長安南德（Anita Anand）在另1場記者會上表示，這項戰略計畫包括，每年向亞太地區部署的巡防艦從現行2艘增加到3艘，加拿大飛行員和士兵也會參與地區軍事演習。

加拿大政府表示，這項政策「提供全面的路線圖，加深我們未來10年與印太的接觸，提高我們對當地和平保障的貢獻」。

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）發表聲明介紹這份政策文件時表示：「印太的未來就是我們的未來；我們要扮演形塑的角色，要這麼做，我們就得成為真正、可靠的夥伴。」

她說，新戰略「向該地區發出明確的訊息，那就是加拿大在這裡，他們可以信任我們會留在這裡」。

趙美蘭宣布新政策時，接受法語日報「新聞報」（La Presse）訪問時表示，這項訊息特別針對與渥太華關係緊張的北京。

她說，政府不至於建議企業別前往中國做生意，但「我的工作是說明風險，我是說在中國做生意存在地緣政治風險」。

杜魯道和趙美蘭先前前往印尼參加20國集團（G20）峰會，以及在柬埔寨舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會和在曼谷舉行的亞太經濟合作會議（APEC）。

在G20峰會期間，中國國家主席習近平被拍到當面斥責杜魯道的畫面。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1111128

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