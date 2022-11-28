加拿大公布印太戰略 矢言投入更多資源應對中國

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（中央社渥太華27日綜合外電報導）加拿大今天推出新的印太戰略，矢言投入更多資源應對日益具有「破壞性」的中國，同時也要在氣候變遷和貿易議題跟北京當局合作。

路透社報導，這份長達26頁的文件提到26億加幣（約新台幣600億元）的支出款項，包括提升加拿大在印太地區的軍事部署和網路安全、緊縮外國投資法規以保護智慧財產，並防止中國國有企業收購重要的礦產供應。

加拿大的印太戰略文件表明：「中國是一個日漸具有破壞性的全球強權。」

這項印太戰略強調了北京當局的「外部干預以及對其他國家的脅迫與日俱增」。

文件指出：「我們的方法…是依據對當今中國的務實且清晰評估而形成。在分歧嚴重的領域，我們會挑戰中國。」

文件在提到中國的部分寫道，渥太華當局將審查並更新立法，以便在「國有企業和其他外國實體的投資威脅到我們國家安全時，能採取果斷行動」。

內文還指出，加拿大會加強在印太地區的海軍部署，並「強化我們的軍事參與及情報能力，以作為降低脅迫行為和區域安全威脅的手段」。

文件也提到與北京當局的合作，對於解決部分的「全球生存壓力」是必要的，其中包括氣候變遷、全球衛生和核子擴散等議題。（譯者：陳彥鈞）1111128