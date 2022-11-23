波瑞爾：歐盟對中政策須團結一致 加緊降低依賴

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（中央社記者田習如布魯塞爾23日專電）歐盟最高外交官波瑞爾今天傍晚在歐洲議會大會報告時，透露10月歐盟高峰會禁帶手機、閉門3小時討論中國的部分共識，包括「對歐盟與中國關係的所有面向應團結一致」，以及需加緊降低對中國依賴。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在歐洲議會（European Parliament）報告歐盟與中國關係時指出，10月21日27個成員國領導人在歐盟高峰會（European Council）討論中國時有幾項共識，包括歐盟需要與中國持續貿易與溝通，同時，在歐中關係的所有面向採取團結一致立場十分重要，「沒有團結，我們面對中國和全球會同時失去可信度和槓桿操作空間」。

強調團結的說法不免令人聯想德國總理蕭茲（Olaf Sholtz）在4日執意單獨訪中，不與他國同行也不管正逢習近平剛破例連任的不當時機。此外，習近平在20國集團（G20）場邊分別接連與法國、荷蘭、西班牙等歐洲領導人會面，「各個擊破」分化歐盟的企圖明顯。

在每個國家各自對中國有巨大利益考量下，歐盟想要大家在所有面向的對中政策上團結一致，難度很高。

波瑞爾還說，歐盟國家領導人在高峰會也同意需要加緊進行降低對中國的依賴，也就是降低戰略上的弱點，將透過分散供應鏈來源和增強內部供應韌性來達成。

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這是歐盟面對中國的第2個高難度課題。波瑞爾告訴議員：「我們很難建立一個（在經濟上）沒有像中國這樣巨大國家的未來。」他說歐盟80%的太陽能板來自中國，俄烏戰爭後需求更是爆增，「發展再生能源是好事，但太陽能板從哪裡來？」在歐盟整體加速綠能轉型的同時要降低對中國依賴，很有挑戰性。

波瑞爾也提醒一個現實問題，那就是中國將愈來愈獨斷，競爭也會增強，「這正是為何我們必須要有一個清楚、可持續的對中戰略」。（編輯：高照芬）1111123