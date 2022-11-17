美歐民調：雙邊合作美重出口管制抗中 歐重環保

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（中央社記者田習如布魯塞爾17日專電）美國「晨間諮詢」公司發布跨大西洋兩岸民調，俄烏戰爭提升美歐彼此好感度，對雙邊合作項目也都優先重視能源安全，但美國人比歐洲人更看重中國問題和出口管制合作，歐洲人則更重環保和科技合作。

根據「晨間諮詢」（Morning Consult）今天發布的「跨大西洋關係現狀」大型民調，美國人對歐盟（EU）和北約（NATO）的好感度都在2月24日俄國入侵烏克蘭後明顯提升，「淨好感度」（好感度減惡感度）持續在30%上下，到近月才略降。

西歐人對美國的淨好感度也在3、4月達高峰，但6月後因美國墮胎權爭議讓許多重視人權的西歐民眾失望，到10月才又回升。在所有受調查歐洲國家中，波蘭對美國的淨好感度高達63%，次為羅馬尼亞46%、西班牙29%。

波蘭和美國是兩個最大力支援烏克蘭武器抗俄的國家，相對的，俄烏戰爭中的「搖擺國」土耳其則對美國淨好感度只有1%。

在跨大西洋合作議題上，美國民眾最優先項目是「確保石油及天然氣供應安全」，次為「出口管制」和「環保」。美國政府近年積極管制對中國的科技出口，並要求荷蘭等歐洲國家配合採取一致行動，看來這點也是美國民眾所望。

但對歐盟民眾而言，他們最想要與美國合作的項目是環保，其次是確保能源安全和科技合作，出口管制只排第7。此外，歐盟人也很想與美國一起促進全球勞工權益，美國人則很想與歐盟合作促使中國成為優良的國際行為者，但這都不在對方的優先項目中。

另針對制裁俄國的立場，大西洋兩岸民眾雖然支持的居多，但程度隨著能源通膨壓力大增而減緩。美國人對「即便讓我國的物價上升也要抵制俄國能源」支持度，從3月的56%降到10月的44%。

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歐洲主要國家在8、9月間的調查則顯示轉向有條件支持制裁，法、德民眾「如果不漲價才支持制裁」的比重分別達37%、35%，無條件支持抵制俄國能源的占比則是28%；英國和西班牙民眾有條件或無條件贊成制裁的比率都在35%左右。

雖然美歐民眾關注重點有不少分歧，但他們仍具高度理念相近，例如當問及貿易關係應該「作為外交工具」、「純商業考量」或「基於共同的人權、環保等價值」時，美國和歐盟民眾都有最多人選擇後者，分別高達72%、69%。（編輯：韋樞）1111117