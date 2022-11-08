批俄開戰、籲降低對中依賴 歐盟理事會主席上海進博會預錄致詞取消

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

歐盟理事會主席米歇爾原獲邀在上海的中國國際進口博覽會開幕致詞，但因預錄的致詞內容敏感，遭當局取消播放。圖為米歇爾4月1日在布魯塞爾歐洲理事會大樓。（Olivier Matthys/Pool via 路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京8日綜合外電報導）外交官透露，歐盟理事會主席米歇爾原本獲邀在上海的中國國際進口博覽會開幕致詞，但由於預錄的致詞內容批評俄羅斯對烏克蘭開戰及呼籲降低對中國貿易依賴，遭當局取消播放。

根據官方網站，包括印尼、斯里蘭卡和白俄羅斯等數國領導人，以及國際貨幣基金（IMF）和世界貿易組織（WTO）等數個國際組織的領袖，4日在上海舉行的第5屆中國國際進口博覽會開幕式上致詞，中國國家主席習近平也以視訊方式參與。

3名歐洲外交官告訴路透社，歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）原本也已經以預錄方式要在開幕式上致詞，但最後卻被取消，令他們驚訝。因事涉敏感，3人無法曝光身分。

米歇爾的發言人萊茨（Barend Leyts）對路透社表示：「米歇爾主席受邀在上海舉行的第5屆虹橋國際經濟論壇/中國國際進口博覽會發表演說。在中國當局要求下，我們確實提供了一段預錄發言，最後並未播放。我方已透過正式外交管道表達疑慮。」

根據歐洲外交官消息人士提供的摘要，米歇爾在致詞中強力批評「俄羅斯對烏克蘭發動的非法戰爭」，並表示歐洲正在從中學到「重要教訓」。他還指出，歐洲過去過度依賴俄國的化石燃料，導致貿易失衡。

熟知米歇爾發言內容的外交官表示：「在歐洲，我們想讓我們的貿易關係有所平衡，...以避免出現過度依賴。我們與中國的貿易關係也是如此。」

據悉，米歇爾也在致詞中呼籲中國採取更多行動，讓烏克蘭的流血戰爭結束。

他表示：「中國能夠利用自身影響力，來促使俄羅斯停止殘暴的戰爭，...透過你們所謂與俄國『無上限』的夥伴關係。中國，你們可以幫助結束這場戰爭。」

米歇爾指的是習近平今年2月在俄羅斯開戰前，與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）在北京發表一份聯合聲明，當中表示中俄兩國「友好沒有止境，合作沒有禁區」。

路透社向中國外交部及主辦進博會的中國商務部與上海市政府尋求置評，皆無人回應。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1111108