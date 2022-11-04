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蕭茲訪北京 歐盟最高外交官：西方應降低對中依賴

2022/11/4 21:51
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（中央社明斯特4日綜合外電報導）歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，西方國家需要降低對中國的依賴，但不應把中國歸到與俄羅斯同一類別。

路透社報導，七大工業國集團（G7）外長會議昨天才在德國展開，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天就率團訪問北京，成為中國國家主席習近平在中共20大鞏固權力後，首位訪問中國的G7國家領導人。

對中國持強硬態度的鷹派人士指出，蕭茲這趟出訪冒著為習近平領導權蓋下同意章的風險，並顯示德國依舊把與中國的經濟關係，置於安全和戰略考量之上。

波瑞爾告訴記者，「很顯然中國…正變得更為專斷，走上更加自立的路線」。

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他表示，「我們想要降低我們的依賴，想要解決我們的弱點，要強化我們的韌性。但就現階段而言，許多成員國和中國有牢固的經濟關係，我不認為可以把中國和俄羅斯放在同一水平衡量」。

G7各國外長今天預計也會討論如何應對伊朗示威抗議、與中亞國家的關係，以及非洲面臨的挑戰。迦納、肯亞及非洲聯盟（African Union）的外長也受邀參與會談。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1111104

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