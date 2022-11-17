對中政策草案曝光 德將深化對台關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林17日專電）根據媒體曝光的政策草案，人權未來可望成為德國與中國交往的核心，德國並打算深化對台關係，支持台灣參與國際並推動歐盟與台灣的投資協定。

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）16日披露一份由德國外交部起草、長達59頁的「中國戰略」機密文件；這份文件還需經其他部會批准，不過相較於過去經貿利益至上的態度，可見近來德國對中政策調整的幅度有多大。

根據這份草案，人權未來可望成為對中關係的核心；德國批評中國在新疆和西藏「嚴重侵犯人權」，關心「香港局勢」，未來人權將成為德中經貿關係規劃的主要依據，「經濟發展和人權並不矛盾」。

具體來說，德國將為企業投資海外的政府擔保制定上限，審查標準也將從嚴，「避免供應鏈出現強迫勞動」，德國計畫與歐盟攜手禁止進口強迫勞動製造的產品。

此外，德國將注意出口到中國的武器或軍民兩用貨品「不會被用在侵犯人權和對內鎮壓」；至於歐盟與中國2020年底完成談判、目前遭歐洲議會凍結的投資協定，德國將評估批准後「對人權、尤其是強迫勞動，以及對彼此互相依賴的影響」。

總的來說，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，德國社會為減少依賴俄國能源付出很高的代價，並從中學到教訓，準備在「成本經濟體可以負擔」的前提下，「迅速」漸少對中國的依賴。

具體作法包括供應鏈的多角化及增加重要原物料的庫存。文件指出，德國和歐盟在關鍵製造業「不應依賴沒有與我們共享相同價值的第三國的技術」。

在這份草案中，德國還批評北京對俄羅斯的友好，指「中國與俄國愈走愈近」，烏克蘭遭入侵前兩國的聯合聲明「不符合聯合國憲章主權國家平等的原則」，強調未來德國和歐盟與中國的合作將取決於中國如何處理對俄關係。

德國在文件中也批評中國對台灣的武力威脅，「唯有和平且雙方都同意才能改變台海現狀」，並打算深化與台灣的關係，「台灣參與國際組織並不違背所謂的一中政策」。

德國也支持歐洲議會的要求，盡快對與台灣達成雙邊投資協定進行評估，「這樣的協定符合歐盟的一中政策」。

過去歐盟國家與中國打交道，很難避免各行其是的問題，身為歐盟最大經濟體，德國調整中國政策，對其它26個歐盟成員國與中國的關係將有深遠影響。

因此，為爭取盟邦信任，德國承諾與中國進行下一次政府磋商之前，將先與歐盟討論，磋商結果也將通知歐洲盟邦。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

德中政府磋商是德國前總理梅克爾（Angela Merkel）建立的機制，由兩國總理率內閣成員討論經貿、社會、人權等議題，至今已舉辦過6輪；德國是唯一與中國定期進行這類高層會談的西方國家，可見雙方關係密切。

德國從未針對中國政策制定清楚的框架和策略，這份文件因此受到歐洲中國觀察家的矚目。目前德國同時在草擬「國家安全戰略」，預計在明年2月舉行的「慕尼黑安全會議」（Munich Security Conference）前公布，中國戰略的定稿隨後才會正式發布。（編輯：韋樞）1111117