德最新對中戰略 聚焦限制中國在西巴爾幹影響力

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德國「明鏡周刊」16日報導，德國政府最新的對中國戰略草案聚焦限制中國在西巴爾幹地區的影響力。圖為德國及中國國旗在天安門廣場飄揚。（路透社）

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（中央社柏林16日綜合外電報導）德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）今天報導，德國政府最新的對中國戰略草案聚焦在限制中國在西巴爾幹地區（West Balkan region）的影響力。

洩露給「明鏡周刊」的德國外交部未來對中戰略草案顯示，焦點將特別著重在中國在西巴爾幹諸國的角色。

報導引述草案指出，在西巴爾幹地區，中國「某些情況下明顯擴大其影響力」，例如「債務融資基礎設施計畫」和電信基礎設施的發展。

德國和歐洲聯盟將不得不採取若干措施來抵制北京當局這一步。

草案也指出：「我們將加強與西巴爾幹諸國的合作，並推動它們入歐進程。」

根據這份長達59頁的秘密文件，西巴爾幹各國將成為所謂的「全球門戶」（Global Gateway）計畫重點。這項計畫是歐盟為抗衡中國「 一帶一路 」發起的投資倡議，預計至2027年投入3000億歐元協助發展中國家興建基礎建設。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）一再矢言要讓擴大歐盟的進程重回正軌，也表明要將西巴爾幹各國的未來作為德國政府外交政策的優先要務。

蕭茲說：「這個地區的穩定和繁榮，無法與整個歐洲的穩定和繁榮脫離開來。」

在此同時，德國外交部在北京對俄政策上，採取極為批判的立場。

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文件指出，今年2月的俄中聲明「所基於的立場，不符合『聯合國憲章』（UN Charter）有關所有國家主權平等的原則」。

草案同時指出，德國和歐盟與中國未來的合作，取決於北京當局如何塑造與俄羅斯的關係。文件指出，「中國和俄羅斯的愈走愈近」，還說在對烏克蘭的戰爭中，中國「實際上」站在俄羅斯那一邊。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111117