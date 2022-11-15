德經部政次低調訪台 行前撰文談經濟脫中戰略

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（中央社記者黃雅詩台北15日電）台德官方交流升溫，德國經濟部政次布蘭特納（Franziska Brantner）今天抵台訪問2天，行程由德國在台協會安排。據了解，布蘭特納此行低調，著重深化雙邊實質交流，故未公開行程或安排記者會。

布蘭特納昨天在推特分享一篇她13日在「法蘭克福評論報」（Frankfurter Rundschau）發表的文章，描述德國的經濟整體戰略，強調德國必須找到夥伴，對中國才能更經濟獨立。

布蘭特納在文章中表示，疫情和俄烏戰爭顯示了全球供應鏈的脆弱，除了能源，在晶片、風電、太陽能的製程中，關鍵原料也掌握在少數國家的少數公司手中，中國甚至佔據某些稀有原料的9成。

文章指出，為使德國經濟更具韌性，必須轉向世界尋找更多合作夥伴，透過多元化分散風險，這主要是私有企業的責任，但德國經濟部也盼在這方面支持私有企業，提供有關全球原料市場的全方位資訊。

文章表示，透過積極的「原料外交」（raw material diplomacy），德國將重新活化與「國際原料夥伴」的關係，特別是在中國大量投資的一些原料供應國，德國應有更多存在感，提供民主國家更具優勢的競爭條件，亦即採取兼顧當地生態、社會公平的原料開採模式。

對於布蘭特納來訪，外交部發言人歐江安向中央社表示，台德之間互動交流頻繁，外交部至表歡迎，將由政次俞大㵢設宴款待。

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布蘭特納曾多次表達友台立場，立陶宛因台灣駐處名稱問題遭中國報復性制裁時，布蘭特納曾公開聲援立陶宛，反對中國以經濟方式施壓。布蘭特納今年8月也以視訊方式，與經濟部政次陳正祺共同出席第20屆台德經濟合作會議。

德國之聲中文網昨天另引述路透社報導指出，柏林政府證實，德國科研部長瓦欽格（Bettina Stark-Watzinger）本周將與訪德的台灣國科委主委吳政忠舉行會晤。這將是首次有德國的部長級內閣成員會晤台灣方面職務相應的官員。（編輯：翟思嘉）1111115