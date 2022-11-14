吳政忠15日赴法德 將訪獵風者衛星發射單位

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（中央社記者鄭鴻達台北14日電）國科會主委吳政忠將於15日率團出訪法國、德國，預計拜訪法德重要科研機構、主持「台法科技獎」頒獎典禮，並參訪法國亞利安太空公司（Arianespace），以了解預計明年3月升空的獵風者衛星的發射任務與規劃。

國科會發布新聞稿指出，繼去年10月赴中東歐訪斯洛伐克、捷克及立陶宛後，吳政忠將在15日至25日期間，率國科會、國研院及轄下的國家太空中心、台灣半導體研究中心、工研院等單位，赴法國、德國參訪。

吳政忠表示，台灣和法、德兩國長期在基礎科研與人才交流有密切合作，面對後疫情時代驅動新興科技的快速發展，帶來產業創新的機會，台灣願和國際夥伴攜手，以信任、優質的科技力，共同貢獻國際社會。

國科會說明，吳政忠此行赴法國，將主持第24屆「台法科技獎」頒獎典禮，並將參訪法國亞利安太空公司，以瞭解預計明年發射的獵風者衛星，此外也預計拜會法國相關科研機構。

國科會表示，法國為歐洲國家中和台灣科研合作、交流最緊密的夥伴之一，台法科技獎是依據「台法科技基金協議」辦理，自1999年首屆迄今已邁入第24屆，今年度典禮將在11月23日舉辦。

台灣首顆自製氣象衛星獵風者，預計明年3月委由亞利安太空公司發射。國科會說明，亞利安公司是全球首家商業發射服務提供商，其主要發射場位於法屬圭亞那的圭亞那航太中心，吳政忠此行將赴亞利安公司聽取簡報，以瞭解發射規劃與任務說明。

國科會說明，吳政忠此行赴德國，也將拜會包括國科會簽約單位德國宏博基金會的下屆主席施洛格爾（Robert Schlögl），討論兩單位間未來的合作展望。

此外，吳政忠也將參訪德國亥姆霍茲研究院（Helmholtz Association）柏林研究中心，以及馬克斯普朗克研究院（Max Planck Society）弗里茨哈伯研究所，推動台德未來重要研究領域合作。（編輯：林興盟）1111114