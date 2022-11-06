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國家太空中心2023年升格 「火箭阿伯」廣邀跨領域人才

2022/11/6 11:34（11/6 15:12 更新）
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國家太空中心預計明年1月轉型為行政法人，並規劃連3年每年招募100人，未來規模將達500多人。「火箭阿伯」吳宗信為此廣發英雄帖攬才。（中央社檔案照片）
國家太空中心預計明年1月轉型為行政法人，並規劃連3年每年招募100人，未來規模將達500多人。「火箭阿伯」吳宗信為此廣發英雄帖攬才。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鄭鴻達台北6日電）國家太空中心預計明年1月轉型為行政法人，並規劃連3年每年招募100人，未來規模將達500多人。「火箭阿伯」吳宗信為此廣發英雄帖攬才，向不限航太科系的各領域人才招手。

國家太空中心主任吳宗信表示，在國家太空中心轉型為行政法人後，將特別強調發展太空產業這塊，因此中心會有太空應用部門，要以類似工研院技轉的模式育成民間企業，促進國內太空產業發展。

為因應太空中心促進太空產業發展、自主發射衛星等重大任務，吳宗信預計明年起連3年每年招募約100名人員加入，到2025年，太空中心整體組織規模將達500人至600人之譜。

至於要招募哪種人才，吳宗信坦言很多人誤解要加入太空中心，必須要修讀航太相關科系才行，其實太空中心需要的是來自學界甚至業界的各種專長的跨領域人才。

吳宗信解釋，太空中心的工作內容相當多元，只要是在數學、物理、電子、電機、機械、資工或材料等領域中的佼佼者，且對太空計畫與產業發展有興趣者，都歡迎來嘗試。

此外，吳宗信表示，未來轉型為行政法人後，待遇預期會比現行下轄於國研院好。據太空中心曾刊登於人力銀行的徵才資訊，無經驗碩士級人員待遇為新台幣5萬元以上，博士級則為6萬元以上。

吳宗信強調，太空中心後續重要工作，也包括要改善屏東旭海的「短期科研火箭發射場域」基礎建設，使其能擔當起類似小型國家級發射場域角色，預計明年5、6月完工。

有關可用來發射火箭的正式國家級發射場域，目前仍在屏東、台東尋址中；吳宗信透露，發射場將來除用於發射衛星，也會預留空間與設施，作為打造遠期願景的「台灣太空港」所用。（編輯：楊凱翔）1111106

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