國際太空站延長營運至2030年 日本率先加入

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本文部科學大臣永岡桂子18日表示，日本將延長參與國際太空站（ISS）計畫至2030年。圖為去年SpaceX拍攝的國際太空站。（圖取自NASA網頁nasa.gov）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京18日綜合外電報導）日本文部科學大臣永岡桂子今天表示，日本將跟隨盟友美國的腳步，延長參與國際太空站（ISS）計畫至2030年，將有至少一名日本太空員參與「阿提米絲」（Artemis）登月計畫。

路透社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）去年12月承諾，國際太空站將持續運作到2030年。

華府當局這項計畫中的合作夥伴包括俄羅斯、加拿大、日本以及11個歐盟國家航太機構，日本是第一個加入美國延長計畫的國家。

國際太空站是一座相當於足球場大小的科學實驗室，在地球上空約400公里的軌道上運行，在以美俄兩國為首的合作夥伴關係下已運作超過20年。

日本宣布這消息的幾天前，NASA新一代登月火箭剛從佛羅里達州發射升空，啟動「阿提米絲」無人登月任務，日本也參與其中。

永岡桂子今天在針對名為「月球門戶」（Lunar Gateway）太空站的日美合作協議簽約儀式中表示：「國際太空站是驗證阿提米絲計畫不可或缺的場所，同時也是日美合作的重要場域。」

根據協議內容，一名日本太空人將登上正在為阿提米絲計畫開發的「月球門戶」太空站，日本將供應這個太空站電池及其他設備。（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1111118