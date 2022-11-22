首位身障太空人是誰？歐洲太空總署最快23日揭曉

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（中央社巴黎22日綜合外電報導）歐洲太空總署（European Space Agency）最快可望於23日宣布首位身障太空人人選，且可能不只一人。

法新社報導，由於嚴格的選拔要求，身障者以往被排除在太空人工作之外。

歐洲太空總署太空醫學負責人魏慈（Guillaume Weerts）告訴法新社，「身障太空人計畫」必須「徹底改變」最初比照軍方和戰鬥機飛行員的太空人選拔資格。

在完成可行性研究後，歐洲太空總署表示，潛在候選人可以涵蓋下肢有缺陷的人，無論是截肢還是先天缺陷；身高不到130公分的矮個子或兩腿長度不同的人，也有申請資格。

對於教育程度及心理狀態的要求，則不分身障與否一視同仁，申請已於去年6月截止。

歐洲太空總署預計於明天在巴黎舉行的部長級會議上，提名4至6名肢體健全的新太空人名單。

不過，魏慈表示，身障太空人計畫雖有部分獨立運作，但也可能同時公布1名或多名身障太空人人選。

身障太空人可能面臨那些困境，魏慈舉例，由於現有系統是為有一定身高的太空人打造，「身材較矮小的人要怎麼辦？我們如何確保這個人剛好可以按到按鈕呢？」

歐洲太空總署打算與獲選者合作，找出克服這些潛在挑戰的最佳方法。

作為遴選小組的一員，魏慈無法透露特定候選人的資訊，但他表示「有一群非常棒的人」已經申請並通過甄選流程，完美示範「殘疾不是限制」。

至於首批身障太空人何時能升空，魏慈表示，時間表很難預測，因為「這真的取決於我們遇到的情況」。但他指出，身有殘疾的太空人「可能在未來10年內」進入太空。（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1111122