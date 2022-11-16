NASA最強火箭3度延期後順利升空 重返月球計畫啟動[影]

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（中央社美國甘迺迪太空中心16日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）火力最強大探月火箭今天在燦爛火光和劇烈聲響中騰空而起，標誌NASA重返月球的「阿提米絲」（Artemis）嶄新旗艦計畫正式啟動。

法新社報導，32層樓高的太空發射系統（Space Launch System）重型火箭於當地時間凌晨1時47分從佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射。

NASA推文說：「我們上路了。」

固定在火箭頂端的無人駕駛獵戶座（Orion）太空船座艙稍後從火箭分離，將環繞月球軌道，為於2020年代中葉將首位女太空人和首位有色人種送上月球土地進行測試飛行。

美國上次送人上月球是在1969年至1972年阿波羅（Apollo）計畫期間，這次則希望重返月球並且建立包括月球太空站在內的長期基地，為最終的登陸火星任務作準備。

凌晨1時4分開始有兩小時發射窗口，雖一度受到技術問題耽擱，火箭後來仍然順利升空。

由於發生閥門外洩問題，工程師昨晚被迫暫停將液態氫注入火箭核心節，派赴發射平台的團隊於一個小時後解決了問題。

接下來，NASA又通報一個監視火箭飛行路徑的雷達站因為乙太網路交換器故障而發生問題，必須予以更換。

NASA之前曾兩度因為技術原因而取消巨型探月火箭發射，並且因為包括9月底肆虐佛州的伊恩颶風（Hurricane Ian）等不利天候而延後計畫，火箭今天終於順利升空。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111116