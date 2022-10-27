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美軍發射探空火箭 成功測試極音速武器實驗

2022/10/27 10:02（10/27 10:49 更新）
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美國國防部表示，美軍26日發射的火箭成功完成近12項極音速武器測試實驗。（路透社）
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（中央社維吉尼亞州瓦勒普斯島26日綜合外電報導）美國國防部表示，美國海軍和陸軍今天從維吉尼亞州的海濱發射台發射一枚火箭，以測試近12項極音速武器實驗，協助研發這種新型武器，並說這場測試成功。

路透社報導，根據海軍聲明，山迪亞國家實驗室（Sandia National Laboratories）在維吉尼亞州的美國國家航空暨太空總署（NASA）瓦勒普斯飛行中心（Wallops Flight Facility）進行這項測試，評估極音速武器通訊和導航設備，以及能夠在「現實的極音速環境」中承受高溫的先進材料狀況。

極音速滑翔載具（hypersonic glide vehicle）從位於高層大氣的火箭發射，然後以超過5倍音速或每小時約6200公里的速度飛向目標。

美國和全球競爭對手均加快步伐打造極音速武器，這種新一代武器可以剝奪對手反應時間和傳統擊潰機制。

美國國防部為加速研發，利用一枚探空火箭推出這些實驗和原型設備。探空火箭是一種更小型因而更便宜的測試工具，以填補地面測試和全系統飛行測試之間的關鍵差距。

今天測試目的在確認海軍傳統快速打擊武器（Conventional Prompt Strike, CPS）和陸軍長程極音速武器（Long Range Hypersonic Weapon, LRHW）未來方向。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1111027

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