潛水員佛州海底拍片 驚見挑戰者號太空梭殘骸

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，潛入佛羅里達州外海尋找二戰飛機殘骸的紀錄片攝製小組的潛水員，發現了1986年爆炸的挑戰者號太空梭一塊20英尺長的碎片。

挑戰者號（Challenger）於1986年進行太空任務，但發射後不久就爆炸解體。

路透社報導，太空總署在書面聲明中指出，潛水員在發現這個巨大且明顯是現代的物體後，就與太空總署聯繫。這塊殘骸沉在海底，大部分都覆蓋在海沙之下，上頭有挑戰者號太空梭的獨特瓷磚。

太空總署署長尼爾森（Bill Nelson）在聲明中說：「這一發現讓我們有機會再次停下腳步，宣揚我們所失去的7位先驅者留下來的事蹟，並反思這場悲劇是如何改變了我們。」

今年稍早，潛水員在為「歷史頻道」（History Channel）節目拍攝「百慕達三角：深入受詛咒的水域」（The Bermuda Triangle: Into Cursed Waters）紀錄片時，潛入佛州外海的海床探索。這部影片講述大西洋這一大片海域長久以來為神秘事件所圍繞，發生飛機和船隻無故消失的超自然現象。

潛水員原本是在尋找1945年12月5日失蹤的救援飛機PBM Martin Mariner的殘骸，以及在同日失去蹤影的5枚美國海軍魚雷，但後來發現了挑戰者號太空梭的殘骸，為25年來首見。

尼爾森說，NASA正在判定是否要打撈這塊碎片，並研究將「對這塊殘骸採取哪些額外行動，以適當地紀念隨挑戰者號殞落的太空人及其家人的事蹟」。

挑戰者號於1986年1月28日從甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空，於73秒後爆炸，燒成一團火焰；太空梭上7名太空人全數罹難，包括學校教師麥考里夫（Christa McAuliffe）。

隨後的調查將這場災難歸咎於太空梭外部燃料箱上的O型環密封圈受損，加上異常寒冷的溫度使情況惡化。

挑戰者號爆炸仍是美國太空計畫史上最嚴重的災難之一。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1111111