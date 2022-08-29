蘭嶼海底39年前八代灣沉船漏油 海域未明顯污染

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（中央社記者李先鳳台東縣29日電）蘭嶼的紅頭村外知名潛點「八代灣沉船」，潛水業者昨天發現沉船漏油，疑似機油的泡泡漂到海面就被洋流沖散，未造成明顯污染，台東縣環保局已與海保署聯絡，研擬解決方案。

「八代灣沉船」為1983年一艘韓國籍遠洋貨輪「堡壘號」，從日本行駛至新加坡，船上滿載許多貨物因天氣惡劣在蘭嶼附近觸礁沉船，之後成為人工魚礁，並成為世界知名的潛水點。

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蘭嶼潛水業者今天接受媒體電訪，昨天到附近潛水，發現沉船尾部出現漏油，有潛者摸到黑色油油的，疑似機油像冒泡泡般不斷地洩漏到海洋中，幸好洩出的速度不算快，漂到海面很快就被洋流沖散，目前未造成明顯污染。

對此，台東縣環保局表示，由於這艘沉沒的貨輪噸數太大，屬於中央轄管，接獲民眾發現漏油訊息後，已經和海洋委員會海洋保育署聯絡，將儘速研擬解決方案。（編輯：陳政偉）1110829