蘭嶼海底珊瑚礁遭刻字 潛水教練怒比中指譴責

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（中央社記者李先鳳台東縣3日電）台東蘭嶼母雞岩浮潛區海底珊瑚礁遭刻「你好」2字，潛水教練發現後怒比中指譴責，影片貼上群組眾人怒批刻字行為。縣府指出，蘭嶼未設為保育區、無法可罰，呼籲愛護環境。

台東縣政府農業處長許家豪今天接受媒體訪問表示，有關在台東蘭嶼母雞岩浮潛區海底珊瑚礁刻字的不當行為，因蘭嶼島周邊目前尚未設為漁業保護區，無法用漁業法破壞棲地行為裁處，如果地方有意劃設為保護區，縣府願積極處理。

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許家豪指出，蘭嶼島未劃為國家公園保育區，有其時空背景，縣府尊重在地人的決定；只能透過宣導及地方潛水業者共同守護，畢竟保護海洋資源與環境是每一個國民的責任。

台東潛水人員表示，珊瑚是海洋生物避風港，在珊瑚礁刻字的行為實在太過分，潛入海水約4至6公尺深後刻字，懷疑是沒有由在地導潛的自潛遊客所為，否則應該不敢、也沒有機會做這種事。（編輯：戴光育）1110703