元朝襲日戰船沉長崎外海 700年後撈起船錨[影]

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日本長崎縣松浦市及打撈團隊1日將逾700年前元朝軍隊攻打日本的木製戰船船錨撈起。（共同社）

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（中央社記者楊明珠東京1日專電）逾700年前元朝軍隊攻打日本，戰船沉沒在日本長崎縣松浦市外海，松浦市及打撈團隊今天將沉於20公尺深海底的木製船錨撈起，計劃將來也把船隻主體打撈上岸。

日本放送協會（NHK）報導，日本鐮倉時代，蒙古元軍（日本稱元寇）來襲，戰船沉於長崎縣的松浦市外海。

當年元朝軍隊兩度攻打日本，傳說是遭遇所謂的「神風」暴風雨侵襲，造成戰船沉沒。後來，這些戰船被發現沉沒於松浦市的離島鷹島外海海底。

日本政府將鷹島外海海底周邊一帶列為國家指定的海底遺跡。

今天在松浦市的主管、研究學者等人見證下，由作業員從水深20公尺的海底將長度約170公分的木頭打撈上岸。木頭的紋路清晰可見，木頭上有鑽洞，松浦市計劃之後也將撈起船隻主體。

主導打撈作業的是日本國學院大學教授池田榮史。他表示，原本很擔心木頭從海底打撈出海面時會有破損的情況，還好順利打撈上岸，團隊將好好採集資料，掌握保存處理方法，期待之後可展開打撈船隻主體的工作。

日本朝日新聞表示，今天是利用空氣浮力，將船錨殘存部分從約20公尺深的海底，使其浮上水面，接著用起重機拉抬至地面。

松浦市是透過群眾募資的方式募集資金，從上個月中旬起進行打撈作業，盼有助釐清充滿謎題的「元寇」當年實際狀況。（編輯：周永捷）1111001