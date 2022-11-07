獵風者衛星暫定明年3月發射 蘇貞昌盼台灣很快在太空有一席之地

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（中央社記者張建中新竹7日電）台灣首枚自製氣象衛星「獵風者」，暫定明年3月10日發射，行政院長蘇貞昌今天前往國家太空中心視察獵風者衛星整備情形，表示台灣有自製火箭跟衛星的相關能量，希望很快在太空有一席之地。

蘇貞昌今天在行政院秘書長李孟諺、國科會主委吳政忠的陪同下，前往位於竹科的國家太空中心視察獵風者衛星整備情形。

蘇貞昌說，1962年9月美國前總統甘迺迪為了說服反對者，在德州萊斯大學發表登月演說，表示努力這件事，不是因為簡單，而是因為不簡單，只有在這目標下，才能凝聚全國最頂級的技術和力量。因為這樣，7年後，美國阿波羅11號登月成功。

蘇貞昌表示，現在全世界已經有9個國家可以自行發射火箭，台灣還不是。台灣有自製火箭跟衛星的相關能量，台灣的半導體及資通訊和精密機械有頂尖的力量。

台灣要怎樣後來居上，蘇貞昌說，起碼要同步前進，凝聚台灣國家最頂級的力量和技術。他這次擔任行政院長，核定太空計畫第三期、通過太空法案設立太空中心，很高興與台灣頂級力量，為國家在太空產業上一起盡力。

蘇貞昌表示，希望很快能從太空守衛台灣，讓台灣在太空也有一席之地，政府一定用盡全力，一起加油、做得更好。

蘇貞昌隨後於獵風者衛星任務標誌簽名，並進入衛星整測區視察衛星整備作業。

太空中心主任吳宗信說，獵風者衛星是台灣第一枚自製氣象衛星，任務為提供海面觀測資料，並驗證10項關鍵元件與技術。

獵風者衛星 獵風者衛星小檔案 獵風者衛星是觀測風場的衛星， 重量約250公斤

屬台灣自製衛星，自製率逾8成，附帶驗證由台灣自主設計製造的10項關鍵元件與技術

搭載太空中心自行研發的全球導航衛星系統反射訊號接收儀，進行海氣交互作用、颱風強度預測等研究 看更多 關閉 有82%由台灣研發製造，吳宗信表示，太空中心偕同成大、中大、工研院，以及20幾家協力廠商投入，推動太空科技進步。

吳宗信說，獵風者衛星暫定2023年3月10日於法屬圭亞那太空中心發射。獵風者衛星升空後，台灣自主設計製造的10項關鍵元件與技術，完成太空實地環境的測試與驗證，將有助打進國際太空產業供應鏈，為台灣太空產業進軍國際的新里程碑。（編輯：翟思嘉）1111107

行政院長蘇貞昌（右4）7日前往國家太空中心視察獵風者衛星整備情形，在獵風者衛星任務標誌簽名。中央社記者張建中攝 111年11月7日