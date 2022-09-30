吳宗信：西拉雅火箭計畫明年啟動 拚最快2026年升空

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（中央社記者鄭鴻達台北30日電）國家太空中心主任吳宗信今天透露，太空中心規劃明年啟動「西拉雅火箭計畫」，預計最快2026年在尋址中的國家級發射場域發射；若順利將成為台灣首個自製火箭、自力發射，並自主驗測太空元件的火箭計畫。

「火箭阿伯」吳宗信今天出席「台大癌醫分院X國家太空中心MOU簽署儀式」記者會時表示，國家太空中心正在規劃一項全新的「西拉雅火箭計畫」（暫稱），盼藉此能自主驗測太空元件。

吳宗信會後受訪說明，太空中心除製造衛星，也有火箭計畫，規劃中的「西拉雅火箭計畫」主要目的是用來將太空元件射上太空進行測試，但因尚有許多準備工作要進行，計畫規劃明年啟動。

吳宗信說，西拉雅火箭計畫將是一項大型計畫，要以自製的國產火箭、自力發射至太空，並自主進行太空元件驗測。

吳宗信指出，藉由西拉雅火箭計畫對包括衛星、火箭等太空元件，進行抗震、航電、抗輻射等驗測，其中火箭因在太空停留時間較短，對輻射要求較低，而衛星要運行多年，要求會較多也較高。

至於時程與預算規劃，吳宗信表示，預計投入的經費尚未確定，若一切順利且預算獲立法院支持，西拉雅火箭計畫最快將在2023年啟動，並在啟動後的3到4年內，順利發射火箭。

吳宗信強調，能在3至4年達成目標已算非常快，例如韓國的「世界號」運載火箭計畫，是從2010年努力到2022年、耗資新台幣452億元後，才成功發射。

至於發射場址選定，吳宗信解釋，「太空發展法」要求太空中心要負責建造大型的國家級發射場域，因此目前仍在屏東、台東尋找場址中，而屏東旭海的發射場，是屬於較小型的國家發射場。

吳宗信說明，關於發射場址問題，以旭海發射場設置經驗來看，從頭至尾談妥約需時1年，可為居民帶來觀光效益，且火箭發射僅會產生二氧化碳與水蒸氣、污染非常低，將是互惠的一件事。

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吳宗信解釋西拉雅火箭計畫命名緣由表示，台南、屏東有許多平埔族，此次以位於嘉南平原的平埔族西拉雅族為名，有賦予將台灣的大地之母送上太空的意涵，作為台灣人的印記。

太空中心補充說明，西拉雅火箭計畫仍在規劃中，而衛星產業包含衛星服務、地面設備、衛星製造和發射等4項，其中前3項台灣已具備，若計畫成功，將可補足「發射」這最後一塊拼圖。（編輯：林克倫）1110930