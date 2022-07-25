更多編輯台推薦新聞：
美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看
產經

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看

海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開
生活

海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場
國際

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技

全球首支可導控混合式火箭升空 自送衛星不是夢

2022/7/25 19:55（7/25 20:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧屏東25日電）全球首支具導控能力混合式火箭10日升空，台灣朝衛星載具發展再進一步。國家太空中心主任吳宗信指出，台灣技術、人才都有，若有國家資源進入，可望自己送衛星上太空。

10年前創立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）、現任國家太空中心主任吳宗信日前指出，台灣有能力發展人造衛星，卻需要其他國家協助送上太空，但從衛星通訊OneWeb例子來看，若自身無法掌握發射技術「宛如咽喉被掐住」。

至於台灣要如何發展衛星載具，吳宗信10日在發射現場告訴媒體，韓國模式很具參考價值，也就是由國家主導航太產業發展，耗時12年，每年投注新台幣約30到40億元，號召300家廠商參與，逾30萬個大小零件幾乎全部國產，今年6月終於達成發射自主研發的衛星載具火箭。

吳宗信說，發展火箭需要機械、電機、電子、通訊等技術，其實台灣技術、人才都有，只是散落在各領域中，不一定是應用在火箭上，也還需要相關工業基礎，但若能循韓國模式，由國家資源進入、放大規模，要達到同樣成果「或許可以不用這麼久」。

ARRC副主任魏世昕接受中央社記者採訪指出，HTTP-3A雙節火箭是全台首支採用混合式類衛星載具技術的火箭，10日發射HTTP-3A第二節，更是全球首次將導控能力運用在研發成本較低的混合式引擎火箭上；下階段將裝上第一節，測試完整雙節火箭在空中脫離、點火的控制情況，屆時飛行高度將上看100公里。

魏世昕表示，台灣是少數可以擁有自己衛星的國家，更可以製造衛星，卻需要靠別的國家發射，無法頻繁進行測試與驗證，就需要花比別人更多時間，若能自己發展衛星載具，發射成本也可望降到委託他國發射的1/3。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

魏世昕說，要真正把衛星送進繞行地球軌道，除需要發射到300公里以上太空，還要能加速到繞行地球最低水平速度（每秒7.9公里），需要很大的能量，所需火箭尺寸、規模比HTTP-3A大得多，ARRC團隊所研發的技術是以此為目標，雖然受限資源和規模目前還無法做到，但「需要的功能都有」。

魏世昕說，火箭的研發需要系統整合，很難一個人做到，一定要一群人一起，研發期程又長，卻常看到相關領域人才考量現實，為科技業高薪放棄火箭夢，相當令人惋惜，但自己認為不要因為不可能就不去做，「只要大家願意一起做這件事，還是有機會達到的」。（編輯：孫承武）1110725

延伸閱讀
影片／台灣衛星載具發展跨大步 全球首支可導控混合式火箭升空台灣首支類衛星載具火箭升空 助攻太空產業起飛混合式類衛星載具火箭升空 台灣太空發展簿一次看第2顆台灣自製衛星 獵風者衛星最快明年首季發射
魏世昕
全球首支可導控混合式火箭 引擎提早熄火原因曝台灣首支混合式類衛星載具火箭升空 短期發射場域首飛[影]
吳宗信
曾在F1車隊實習 陳佐任航太領域找到創意空間台灣發展太空產業 吳宗信：發射技術如咽喉般重要
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族