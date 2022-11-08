成大兩節式火箭升空 台灣科研關鍵技術進實用階段[影]
（中央社記者鄭鴻達台北8日電）成功大學團隊今天上午6時47分，在屏東旭海的短期科研火箭發射場域，成功發射由團隊與國人自製的兩節式混合火箭，順利完成氣動力脫節與高空點火等關鍵技術測試，使技術進入實用階段。
國科會發布新聞稿說明，此次飛試第1節火箭依設計規劃推進13秒後，順利脫節，第2節火箭初步判斷有順利點火推進，但推進時間與最終飛行高度，仍待成大檢驗後得知。
國科會強調，此次發射成功，代表台灣學術單位首次發射1500公斤級推力及300公斤級推力的兩節式混合火箭，並成功完成氣動力脫節與高空點火關鍵技術測試。
國家太空中心指出，成大團隊這次突破脫節與高空點火重要關鍵，已進入實用階段，1500公斤推力等級混合火箭，可符合設計規格並正常運作，代表成大團隊已掌握推力放大原則，盼未來能載運科學酬載，取得更多太空數據。
成大航空太空工程學系講座教授趙怡欽說明，這次以2019年成功發射的1500公斤級推力混合火箭為基礎，經3年研究改良，在發動機研製、零組件設計製造、脫節機構與組裝及空中點火等工程與技術上，均獲重大突破。
趙怡欽說明，這次火箭飛行所需的關鍵零組件與酬載儀器，不論設計、技術與製造，都是百分百出自成大團隊與國人之手。
趙怡欽表示，這次除驗證兩節火箭的推進器系統、氣動力脫節與高空點火技術外，也透過通訊遙測航電系統，以及高動態GPS「INS/GNSS即時軌跡追蹤」系統，盼達成火箭高動態軌跡全程追蹤。
火箭也搭載成大物理系副教授楊毅設計的科學酬載「緊湊閃爍體陣列探測器」（ComSAD），這是首個台灣自行研製，可用在探空火箭及立方衛星的高能宇宙射線探測器，可探測宇宙射線的能量與方向。
國科會表示，這次探空火箭任務，主要是測試ComSAD的基本性能，做為未來任務的基礎，希望未來可用較低的成本，完成立方衛星星系等科學任務。
此次發射的兩節式火箭，全長6.2公尺，最大直徑34公分，重約260公斤，推力等級分別為第一節1500公斤，第二節300公斤。（編輯：張均懋）1111108
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