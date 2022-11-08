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成大兩節式火箭升空 台灣科研關鍵技術進實用階段[影]

2022/11/8 09:26（11/8 10:22 更新）
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成大團隊8日在屏東旭海發射兩節式混合火箭，並完成氣動力脫節與高空點火等關鍵技術測試。（國家太空中心提供）中央社記者鄭鴻達傳真　111年11月8日
成大團隊8日在屏東旭海發射兩節式混合火箭，並完成氣動力脫節與高空點火等關鍵技術測試。（國家太空中心提供）中央社記者鄭鴻達傳真　111年11月8日
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（中央社記者鄭鴻達台北8日電）成功大學團隊今天上午6時47分，在屏東旭海的短期科研火箭發射場域，成功發射由團隊與國人自製的兩節式混合火箭，順利完成氣動力脫節與高空點火等關鍵技術測試，使技術進入實用階段。

國科會發布新聞稿說明，此次飛試第1節火箭依設計規劃推進13秒後，順利脫節，第2節火箭初步判斷有順利點火推進，但推進時間與最終飛行高度，仍待成大檢驗後得知。

國科會強調，此次發射成功，代表台灣學術單位首次發射1500公斤級推力及300公斤級推力的兩節式混合火箭，並成功完成氣動力脫節與高空點火關鍵技術測試。

國家太空中心指出，成大團隊這次突破脫節與高空點火重要關鍵，已進入實用階段，1500公斤推力等級混合火箭，可符合設計規格並正常運作，代表成大團隊已掌握推力放大原則，盼未來能載運科學酬載，取得更多太空數據。

成大航空太空工程學系講座教授趙怡欽說明，這次以2019年成功發射的1500公斤級推力混合火箭為基礎，經3年研究改良，在發動機研製、零組件設計製造、脫節機構與組裝及空中點火等工程與技術上，均獲重大突破。

趙怡欽說明，這次火箭飛行所需的關鍵零組件與酬載儀器，不論設計、技術與製造，都是百分百出自成大團隊與國人之手。

趙怡欽表示，這次除驗證兩節火箭的推進器系統、氣動力脫節與高空點火技術外，也透過通訊遙測航電系統，以及高動態GPS「INS/GNSS即時軌跡追蹤」系統，盼達成火箭高動態軌跡全程追蹤。

火箭也搭載成大物理系副教授楊毅設計的科學酬載「緊湊閃爍體陣列探測器」（ComSAD），這是首個台灣自行研製，可用在探空火箭及立方衛星的高能宇宙射線探測器，可探測宇宙射線的能量與方向。

國科會表示，這次探空火箭任務，主要是測試ComSAD的基本性能，做為未來任務的基礎，希望未來可用較低的成本，完成立方衛星星系等科學任務。

此次發射的兩節式火箭，全長6.2公尺，最大直徑34公分，重約260公斤，推力等級分別為第一節1500公斤，第二節300公斤。（編輯：張均懋）1111108

國科會表示，這次兩節式混合火箭順利完成氣動力脫節與高空點火等關鍵技術測試，使技術進入實用階段。（國家太空中心提供）
國科會表示，這次兩節式混合火箭順利完成氣動力脫節與高空點火等關鍵技術測試，使技術進入實用階段。（國家太空中心提供）
成功大學跨領域混合火箭團隊7日在雨中進行發射前整備工作。（國家太空中心提供）
成功大學跨領域混合火箭團隊7日在雨中進行發射前整備工作。（國家太空中心提供）
圖為7日發射前整備。（國家太空中心提供）
圖為7日發射前整備。（國家太空中心提供）
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趙怡欽
成大團隊8日旭海試射火箭 驗證空中脫節、點火技術
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