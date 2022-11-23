中國涉設非法警察局 加國警方：恐威脅國家安全

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（中央社渥太華22日綜合外電報導）加拿大警方今天表示，他們正針對中國涉嫌在「大多倫多地區」設置警察局的報導展開調查行動，因為中國做法恐干涉加拿大利益並威脅國家安全。

路透社報導，「大多倫多地區」（Greater Toronto Area）是加拿大金融首都和人口最多城市多倫多（Toronto）的所在地。

今年9月，總部位於歐洲的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）發布報告，揭露中國涉在世界各大城市設置警察「服務站」，此後加拿大、美國及荷蘭等國均展開調查。

報告指出，這些警察局站點都是北京當局勢力的延伸，強迫中國公民或他們在海外的親屬回到中國接受刑事指控。

不只如此，這些警察局也和中國中央統戰部的行動連結，中央統戰部是中國共產黨負責拓展海外影響力及宣傳的組織。但北京當局否認這些指控。

加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）在一份聲明中指出：「我們的目的是防止外國實體對於加拿大任何群體施予恐嚇、威脅、騷擾及任何形式傷害。」

中國駐渥太華大使館今天面對記者詢問，並未即時做出回應。

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中國大使館先前曾表示，中國在境外有一些由當地志願者負責運作的中心，並無中國警察進駐，主要幫助中國公民更新文件，並提供因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而中斷的其他服務。

儘管中國與加拿大的關係近年來都處於高度緊張狀態，但中國國家主席習近平日前在20國集團（G20）峰會期間，當面責怪加拿大總理杜魯道洩漏會談內容，兩國外交緊張局勢再次成為近期各界關注焦點。（譯者：張茗喧/核稿：林治平）1111123