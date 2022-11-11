荷蘭警方拘捕「中國海外警察」 流亡異議者盼台守護民主自由

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎10日專電）流亡荷蘭的中國異議人士王靖渝7日晚間與荷蘭警方合作，讓「中國海外警察」遭拘捕。他告訴中央社，西方國家對中共滲透已有所警覺，並呼籲台灣人「別相信中共任何話，守護好民主自由」。

非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）9月揭露中國在21國設置54個未經通報的「警僑海外服務站」，騷擾並「勸返」僑民，使其成為法外目標，歐洲多國下令徹查甚至關閉服務站。

使中國警察踢鐵板的王靖渝今天接受中央社視訊專訪表示，去年抓捕他的通緝令在中共官媒發布後，收到許多台灣網友支持與關心的短信，讓他感到溫暖，因此想藉機向台灣朋友表達感謝。

其次，他也想呼籲台灣人：「千萬不要相信中共講的任何話，一定要守護好現在你們擁有的民主和自由。不能讓中共介入你們的任何政治或政府，否則他會向中國國內一樣，把獨裁、鎮壓帶到你們自由的土地上。」

回溯事件，王靖渝6日先接到自稱「中共國安」發來的訊息，說隔天早上會到荷蘭海牙「殺」他，他立刻向荷蘭警方報案，但早上等在火車站的警方撲了空。

7日晚間他再接到荷蘭號碼傳送的訊息與電話，對方自稱「中國海外警察」，要他到海牙火車站「談一談」，否則會到家中逮捕他，王靖渝再次報警。

「現在荷蘭官方很重視這件事，出動了約10名警察、4輛警車和我一起去中央火車站。」到達後，對方表示在咖啡廳，警員馬上發現咖啡廳有名亞裔男子接起電話，確認身分後當場拘捕嫌犯，帶至警局問話。

翌日警察告知王靖渝案件進入刑事程序，「檢察官介入了，不久後會和我聯繫，告知具體情況」。

王靖渝告訴記者，警察這次如此迅速反應，原因之一是逐漸意識到中國在當地的行徑，尤其海外「警察局」報告公布後，西方國家「更加重視中共在海外進行滲透，以及騷擾恐嚇異議人士的犯罪行為」。

過去他也曾因遭人持刀恐嚇而報案，但當時警察認為是個案，對方恐有精神問題，「沒有系統性地想到是中共在民主國家的滲透」。他覺得報告曝光後，荷蘭對中共海外滲透的警覺度明顯提高。

王靖渝說，「海外服務處」真實目的有二：一是對民主國家進行滲透，再者就是對異議人士實施騷擾、恐嚇、跟蹤等犯罪行為。雖然荷蘭對中共行為開始有所認知，但也只要求中國使館關閉「服務站」，無法真正解決問題。

「今天把阿姆斯特丹的警察局關了，明天他搬到另一個城市、換一個名字，又從事違法行為」。王靖渝表示，若要解決，必須當地執法部門介入，逮捕、驅逐所謂中國海外警察，而非透過外交部。

另外，他也盼當地政府能有更具體措施保護遭恐嚇的海外異議人士，並抓捕騷擾者。

「中國海外警察」遭荷蘭警方拘捕畫面引發中國網友熱議，留言一面倒高呼「大快人心」，顯見海外中國僑民被中共壓迫的不滿情緒。

王靖渝分析，網友反應有三個層面。第一是有越來越多人對中共荒謬的鎮壓感到不滿；第二是為西方國家重視中國滲透且由執法部門介入的情況表示歡迎與開心，「對方知道我已報警，卻還是敢來，說明中共現在根本就不怕西方國家的執法部門，以為自己在世界上是老大。這次進行抓捕，肯定是大快人心」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第三，中國對異議人士的欺壓從以前在國內，延伸到了全世界。「我們被迫流亡海外，就想有個自由民主環境表達訴求，沒想到中共也跑到海外來，搞國內那套。這引起很多人，包括沒有政治觀點的人憤怒，太荒謬了，嚴重侵犯民主國家主權」。

2021年3月，家住重慶的王靖渝因聲援香港、質疑解放軍的言論而遭到通緝，之後出逃海外，與家人失去聯繫。同年9月收到信件，中共告知以「國家安全」為由逮捕其父，母親之後也不幸入獄。（編輯：郭中翰）1111111