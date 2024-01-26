台水公司50週年慶 王美花回憶治水甘苦

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台灣自來水公司慶50週年，經濟部長王美花今天回憶近年一同奮鬥事蹟。百年大旱時台中分區供水、雨都基隆發生旱災以及修理漏水的水庫等，她感謝台水穩定供水，更勉勵與時俱進。

台灣自來水公司50週年慶祝大會今天在台中市新民高中藝術中心舉行，王美花、台中市副市長黃國榮、國民黨立委楊瓊瓔、民進黨立委何欣純到場致意，歷屆的董事長也出席。

王美花致詞時感謝台水公司員工對供水的努力，她也回憶近年遇上的種種事件，讓她了解許多水的知識。尤其是前幾年遇上百年大旱，讓人印象深刻。

王美花指出，百年大旱時，大台中地區實施「供5停2」分區供水，每天的供水量不斷降低，在台中地區挖了很多水井，了解台中地質石礫層特性，不是每個地方的水都能使用。還找出工地水進到自來水系統，簡單過濾後符合自來水標準提供使用，這是一個創舉。

王美花提到，去年初連雨都基隆也出現旱災，新山水庫又因原水管線滲漏，必須將水放掉進行填補，修補期間得考量用水是否受影響，幸運的都順利完成。

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王美花說，日治時期留下許多淨水廠，周邊風景、建物都相當美麗，成為時下的打卡景點，但部分新蓋的淨水廠美感表現卻不佳，希望台水公司兼顧專業之餘也能與時俱進，為台水公司帶來好的公司形象。

黃國榮也分享他派駐蒙古時生活，他說，當地水資源相當珍貴，有時得好幾天才能洗澡，台灣可享受有水有電的生活，感謝台電、台水公司員工，因這些無名英雄的努力，讓民眾可安心生活。（編輯：郭諭儒）1130126