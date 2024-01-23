前美國務次卿柯拉克拜會王美花 聚焦半導體AI應用

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（中央社記者劉千綾台北23日電）前美國國務次卿柯拉克率領29家企業近期訪台，今天中午與經濟部長王美花以及台灣半導體業者交流，經濟部官員表示，雙方討論範圍涵蓋半導體、IC設計及AI應用，並針對晶片開發與軟體應用等交換意見，台美相關企業皆出席與會，盼深化未來合作可能性。

前美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）近日率領「美台商業協會訪問團」共29家企業來台訪問。

經濟部官員表示，部長王美花首先感謝柯拉克，由於經濟繁榮夥伴對話（EPPD）為柯拉克在國務院任職時創立，且已經連續舉辦多年，討論話題越來越多元，也契合台美雙方需求。

官員指出，會中重點為強化供應鏈連結，討論範圍涵蓋半導體、IC設計產業、AI（人工智慧）未來應用，也針對晶片開發、軟體應用等交換意見；出席廠商包含台灣半導體設計業者以及美國半導體設備商。

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此外，出席業者也於會中介紹各自業務內容，以及未來在台灣發展計畫，更點出希望與台廠合作的範圍；也有部分廠商關心是否能在台灣參與儲能設備等建置。

美台商業協會訪問團成員來自能源、金融、國防以及高科技等領域，柯拉克除了在今天上午前往總統府拜會總統蔡英文，昨天也與經濟部國際貿易署、外貿協會、工總及工商協進會等台灣產業重要領袖代表交流。（編輯：潘羿菁）1130123