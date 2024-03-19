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首頁 / 政治

中國抗議台灣參加民主峰會 外交部批大國自信何在

2024/3/19 13:06（3/19 13:22 更新）
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示意圖。（Shutterstock圖庫）
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（中央社記者吳昇鴻台北19日電）台灣獲邀參加第3屆民主峰會，中國表達抗議，外交部今天表示，只要台灣在國際獲得肯定或取得榮譽，中國一概反對，如果中國一聽到台灣就反對、就跳腳，「請問中國宣稱的大國自信何在？」

媒體詢問，第3屆民主峰會（Summit for Democracy）在韓國召開，台灣獲邀參加，中國則再表達反對與抗議，外交部發言人劉永健今天在例行記者會表示，只要台灣在國際上活躍、嶄露頭角、獲得肯定或取得榮譽，中國一概反對，這已成為對岸的制式反應。

劉永健說，如果中國一聽到台灣就反對、就跳腳，「請問中國宣稱的大國自信何在？」

對於共軍近年來加強施壓台灣，幾乎天天派機艦侵入台灣海空域，但半島電視台（Al Jazeera）報導，中國人民對戰爭不怎麼感興趣，對於許多中國人來說，解決國內問題比統一台灣更重要。

劉永健回應，不清楚上述報導的根據，但如果報導是精確的，便是反映中國的民意與民心，這是北京政權應該回應的問題。

此外，美國共和黨籍聯邦眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）最近受訪時批評中國是全世界最大的法西斯獨裁國家，對台軍售必須加快步伐。

劉永健說，美國國會對台灣有跨黨派的支持，外交部對於美國國會議員各式對台灣的支持言論或作為都表示感謝。（編輯：翟思嘉）1130319

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