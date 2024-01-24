美國會台灣連線共同主席訪台 將會晤蔡總統、賴蕭配

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（中央社記者吳昇鴻台北24日電）美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席、共和黨眾議員狄亞士巴拉特及民主黨眾議員貝拉24日至26日率團訪台，期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，並會晤副總統當選人蕭美琴。

外交部下午發布新聞稿表示，美國聯邦眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）2名共同主席，包括共和黨眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）一行5人24日至26日率團來台訪問，為眾議院「國會台灣連線」近年首度共同主席團來訪，別具意義。

外交部指出，對於美國國會在台灣總統大選後，隨即組成重量級議員團來台慶賀民主成果，在台灣展現民主韌性的關鍵時刻，傳遞美國會不分黨派堅定支持民主台灣的正面訊息，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

外交部表示，訪團在台期間將晉見總統蔡英文及副總統賴清德，並接受外交部長吳釗燮款宴，以及會晤副總統當選人蕭美琴，拜會國安、外交部會及各界政治領袖，就台美關係各項重要議題深入交換意見。

外交部指出，狄亞士巴拉特及貝拉都是台灣的堅定友人，長期領銜提出或連署各項友台議案及倡議。狄亞士巴拉特曾在民國103年10月國慶期間訪台，貝拉則是民國112年4月隨眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）訪團來台。

外交部表示，眾議院「國會台灣連線」是美國國會與外國相關的次級團體中，規模最大且參與議員人數最多者。該連線共同主席更在台灣總統大選後，第一時間發布聯合聲明肯定民主選舉成就。

今年適逢台灣關係法立法45週年，外交部指出，2名共同主席連袂訪台，充分展現美國國會對台灣的共識與堅定支持，外交部將在美國國會既有挺台的堅實基礎上，持續深化奠基於共享價值的台美全方位友好夥伴關係。（編輯：翟思嘉）1130124