美軍特種部隊駐台 外交部：美方對台安全承諾堅定

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（中央社記者吳昇鴻台北14日電）外媒報導美軍特種部隊駐紮台灣，外交部今天指出，美方對台安全承諾堅定，但沒有進一步資訊。而美國跨黨派議員提案敦促NASA與台灣合作，外交部表示，對於美國國會友人再次不分黨派，支持台美各項領域深化合作表達歡迎與感謝。

美國軍事新聞網站SOFREP報導，美國啟動與台灣的重大軍事合作，其中包括部署美國陸軍特種部隊，在台灣參與持續進行的訓練行動，是雙方軍事關係的里程碑；中華民國陸軍航空特戰指揮部也提議循軍售管道，對美採購黑色大黃蜂微型無人機（Black Hornet Nano）。

外交部發言人劉永健與外交部北美司長王良玉今天出席例行記者會，面對媒體詢問上述議題，王良玉表示，美方基於台灣關係法及6項保證，對於台灣安全承諾非常堅定，但對於具體內容，外交部沒有進一步資訊。

美國跨黨派議員提法案要求美國國家航空暨太空總署（NASA）在民用太空事務上與台灣攜手合作。對此，王良玉表示，其內容支持台灣太空發展，指示NASA與台灣在衛星、探索太空、大氣及氣象計畫等互惠的領域上合作。

王良玉說，對於美國國會友人再次不分黨派，支持台美各項領域深化合作表達歡迎與感謝。（編輯：蘇志宗）1130314