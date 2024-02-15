傳美議員蓋拉格訪台 外交部：歡迎友人支持台灣

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（中央社記者游凱翔台北15日電）外媒報導，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格將率團訪台。外交部今天表示，目前無相關資訊提供，但一向歡迎美國國會議員及各界友人訪台並展現支持，若有進一步訊息會適時對外說明。

英國「金融時報」報導，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）下週率團訪問台灣，預計將會晤總統當選人賴清德、立法院長韓國瑜。

報導提到，蓋拉格向來直言不諱地表示支持台灣，尤其是在中國軍方持續在台灣周圍進行軍事活動的情況下，北京當局很可能會反對蓋拉格訪台。

外交部北美司長王良玉上午在外交部例行記者會表示，目前沒有相關資訊提供，但一向歡迎美國國會議員及各界友人來台訪問並展現對台支持，若有進一步訊息會適時對外說明。

媒體詢問，美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）無視總統拜登請求，阻擋包含對烏克蘭、以色列和台灣的援助法案，是否影響台灣在軍備上的籌獲。

王良玉回應，將密切關注後續法案進展，但美國國會長期對台灣跨黨派的支持及安全承諾有目共睹，會持續在台美雙方長久堅實友好基礎上，跟美國各界友人密切合作。（編輯：謝佳珍）1130215