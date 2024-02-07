台驊1月營收年增逾3成 後市看3月中國開工率

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（中央社記者賴言曦台北7日電）台驊投控1月營收新台幣16.17億元，月增20.7%，年增35.65%。展望後市，台驊認為，農曆年後航運市場進入淡季，貨量與運價將小幅修正，整體市況將視3月中旬中國勞動市場復工狀況與工廠開工率而定。

台驊受惠農曆年前備貨需求增加，運量提升，同時自紅海危機發生至今，美西、美東、歐洲等主要航線運價皆漲，在運量及運價同步成長下，海運事業部1月營收達8.69億元，月增32%，年增36%。

台驊空運事業部受惠農曆年前電商出貨量能強勁，出貨量仍較去年12月成長，但受到全球艙位供給增加運價下滑影響，1月營收為3.25億元，月減11.32%，但年增43.91%。

此外，由於遠東至歐洲及地中海運價大漲，加上繞行好望角成本高昂，中歐班列成為廠商出口歐洲的主要替代方案。在紅海危機及中國廠商趕在過年前交貨的情況下，台驊鐵路事業部營運迎來小高峰，中歐鐵路艙位接單呈現滿艙狀態。

展望後市，台驊表示，近期運價翻漲，主因為地緣政治衝突，與外貿企業急於中國農曆新年前推動出口所致，隨著貨主對紅海危機後的高運價及遞延船期產生觀望，中歐運價已於高峰值回落。

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供給部分，台驊表示，因應2月工作天數減少，依據研調機構Drewry統計，全球航商往返跨太平洋、跨大西洋、亞洲-北歐和地中海等航線2月2日至18日、3月4日至10日期間將宣布取消部分航班，以維持現行運力與運價。

在需求方面，台驊指出，隨著農曆年後航運市場進入淡季，貨量與運價將小幅修正，整體市況將視3月中旬中國勞動市場復工狀況與工廠開工率而定。（編輯：趙蔚蘭、張良知）1130207