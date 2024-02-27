台股強強滾 2月消費信心指數續揚投資股票時機衝高

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）台股2月強勢攻高，股民信心大振，中央大學今天公布2月消費者信心指數（CCI）連5升，指數達73.22點，創逾2年新高；各分項指標中，又以「投資股票時機」增幅最大，指數創4年新高紀錄。

中央大學台灣經濟發展研究中心調查今年2月CCI總指數為73.22點，月增1.08點；6項分項指標中，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機等5項指標上升 ，購買耐久性財貨時機則呈下降。

進一步觀察分項指標表現，以「未來半年投資股票時機」升幅最大，指數為61.85點，較1月大增3.17點，不只創下2020年3月以來最高紀錄，信心也回復到疫情前的水準。

升幅第2的指標為「未來半年就業機會」，調查結果為70.23點，「未來半年家庭經濟狀況」升幅第3，調查為79.39點。

中央大學台經中心執行長吳大任說明，2月以來，人工智慧（AI）題材持續發燒，且台積電股價大漲，帶動台股大盤指數衝高，股民荷包賺飽，信心跟著水漲船高；不只股票投資時機指標顯著上升，也拉抬家庭經濟等相關指標表現。

吳大任指出，內需持續熱絡，加上台股強強滾，均有助於強化民眾的消費信心，2月許多指標都創下波段新高，家庭經濟狀況創逾2年新高，經濟景氣創逾一年半新高，就業機會則寫下逾2年半新高。

2月唯一下降的指標為「未來半年購買耐久性財貨」調查為112.02點，月減0.06點。不過從絕對水準來看，6項指標有5項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標指數高於100，呈現樂觀。

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儘管2月調查結果看來，總指數及分項指標多走揚，甚至改寫波段高點，吳大任提醒，當前景氣「外冷內溫」，內需保有熱度且股市活絡，提振消費信心，但主要經濟體經濟表現不佳，恐讓台灣出口前景蒙塵，現在仍不宜太過樂觀。

2月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為2月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3020名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：潘羿菁）1130227