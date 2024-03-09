美銀：美國經濟冷熱適中 需提防通膨回溫風險

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（中央社記者尹俊傑紐約8日專電）近期數據顯示美國通膨趨緩、勞動市場穩固，聯準會期盼實現的「軟著陸」在望。美銀經濟學家形容當前經濟「冷熱適中」，但提醒通膨可能回溫，拖延貨幣寬鬆循環啟動時間。

美國銀行全球研究（BofA Global Research）全球經濟研究主管伊里戈延（Claudio Irigoyen）今天向駐紐約外籍記者簡報時說，投資人普遍預期聯邦準備理事會（Fed）將於6月降息，但他擔心通貨膨脹回溫、或不像過去半年顯著緩和，導致聯準會延後啟動寬鬆循環。

過去2年，美國消費者物價指數（CPI）年增率曾因供需失衡而衝破9%，創40年來新高，自此逐步下滑，近幾個月降至3%左右。聯準會為平抑物價而將利率升到23年高點後，官員近期表明，降息前提是對通膨持續朝目標2%回歸「更有信心」。

伊里戈延說，供應鏈正常化促成貨品通膨趨緩，但這存有極限。接下來關鍵是名目所得成長速度，這牽涉到需求，鑑於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後消費趨勢從貨品轉向服務，聯準會決策將特別關注服務業動態。

就業市況方面，勞工部今天公布，美國2月非農業就業人口增加27.5萬人，優於市場預期的增加19.8萬人，延續近幾個月就業成長出乎意料旺盛的局面。

伊里戈延認為，移民大量湧入美國並投入勞動市場是背後因素之一。美銀近期上修就業成長預測，即使勞動市場略微降溫，每月就業人口仍可能增加14萬至15萬人，足以用旺盛形容。

去年美國經濟不只沒有因高利率陷入衰退，反而加速擴張，全年國內生產毛額（GDP）成長逾3%，令不少專家跌破眼鏡。

伊里戈延分析，美國經濟韌性源於勞動市場強健，帶動可支配所得增加，加上近年財政刺激造就龐大超額儲蓄，實質財富因房價上漲等因素增加，讓民眾樂於花錢。另外，疫情爆發後，大量家庭與企業把握超低利率再融資，降低償債成本，形同趨避日後升息的風險，也不容忽視。

不過，伊里戈延警告，去年美國財政赤字連同利息支出占GDP約7.5%，過於龐大，是潛在危機。

伊里戈延直言美國需要財政重整，解決途徑包括加稅、減少政府支出。但他沒有聽聞加稅計畫，而且約70%聯邦支出屬於強制性，改革非常困難，「市場不夠關注財政問題，但遲早需要面對，這將是隱憂，而且肯定會影響聯準會決策」。（編輯：陳慧萍）1130309